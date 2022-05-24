37% россиян проведут летний отпуск в путешествии внутри страны

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России будут брать отпуск этим летом, и какие активности запланировали на этот период.

Этим летом отпуск планируют взять 39% участников исследования. Еще 23% опрошенных пока не определились с планами, а 38% респондентов откажутся от летнего отдыха.

Более половины опрошенных (52%) планируют взять отпуск длиной 2 недели. Еще 40% респондентов будут отдыхать более 2 недель. 6% участников исследования оформят отпуск на 1 неделю, а 2% — менее, чем на неделю.

Большинство опрошенных (37%) проведут отпуск в путешествии по России. 23% респондентов планируют отдыхать на даче, а 21% участников исследования рассказали, что останутся дома на весь период отпуска.

Еще 13% участников исследования планируют поездки внутри своего региона, а 9% отправятся на отдых за границу.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего отмечали, что пока не определились с конкретными активностями на период отпуска.

Каждый десятый опрошенный (10%) рассказал, что был в отпуске в прошлом месяце. У 7% респондентов с последнего отпуска прошло уже от 1 до 3 месяцев, а 13% участников исследования отметили, что не отдыхали от 3 месяцев до полугода.

32% пользователей сервиса указали, что не были в отпуске до года, 17% — более года, а 21% — больше 2 лет.