Средний размер автокредита продолжил снижаться, и составил 1,17 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в апреле 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,17 млн руб. Это на 8,0% меньше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в марте 2022 года – 1,28 млн руб.). Таким образом, после почти года непрерывного роста, данный показатель снижается второй месяц подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита, напротив, вырос на 13,8% (в апреле 2021 года - 1,02 млн руб.).

В апреле 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (1,69 млн руб.), Московской области (1,46 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,44 млн руб.), а также в Краснодарском (1,25 млн руб.) и Ставропольском (1,23 млн руб.) краях.

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании), то по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное снижение данного показателя в апреле 2022 года продемонстрировали Новосибирская (-13,8%), Ленинградская (-13,8%) и Саратовская (-13,2%) области, а также Республика Татарстан (-12,8%) и Воронежская область (-12,7%). При этом в некоторых регионах средний размер автокредита, напротив, даже вырос, в том числе, в Республике Башкортостан (+6,1%), Пермском крае (+1,1%) и Тюменской области (+0,4%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 8,5% и 12,3% соответственно.

«После долгого роста два последних месяца средний чек выданных автокредитов снижается, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом снижение данного показателя происходило на фоне некоторого восстановления сегмента автокредитов в апреле по отношению к «шоковому» марту. Вместе с тем, в сравнении с «досанкционным» февралем апрельское падение выдачи составило более 70%. Во многом, снижение среднего чека и выдачи автокредитов было обусловлено ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним. Поэтому доля кредитов на покупку подержанных автомобилей постоянно растет, а доля автокредитов на новые машины, напротив, сокращается».