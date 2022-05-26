На чистую воду. Как форензик помогает выявить корпоративное мошенничество

Хищения, «откаты», обналичка – от корпоративного мошенничества не застрахован ни малый бизнес, ни крупные корпорации. Вывести нерадивых сотрудников на чистую воду помогают форензик-специалисты. Комплексная проверка позволяет выявить факты корпоративного мошенничества и мотивирует собственника усилить контроль в компании. Подробнее о форензике порталу SIA.RU рассказала руководитель группы компаний «Финансовые эксперты», аудитор, член ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений» Оксана Козец.
«Форензик» – это комплексная проверка бизнеса для выявления фактов корпоративного мошенничества. Чтобы на результаты проверки не влияли сотрудники организации, которые могут быть замешаны в коррупционных схемах, форензик проводится сторонними экспертами по заказу руководства или собственников компании.
Отметим, что размер ущерб от корпоративного мошенничества может быть очень велик, особенно если злоумышленник пользовался доверием руководства и занимал ключевую должность. Поэтому важно не просто выяснить, чем «промышлял» недобросовестный работник и какой вред нанёс бизнесу, но и привлечь виновного к ответственности с возмещением ущерба.
Неприятные открытия
Оксана, давайте начнём с самых основ: что такое форензик?
– Если совсем упрощать, то это независимая проверка организации со стороны форензик- специалистов, нацеленных именно на поиск сомнительных процессов и слабых мест компании с точки зрения корпоративного мошенничества. Независимые эксперты по результатам проверки не только выявят факты мошенничества и раскроют преступные схемы, но и покажут сильные и слабые стороны бизнеса, помогут найти пути выхода из кризиса, проведут оценку рисков потерь финансовых ресурсов.
Внутренних ресурсов компании для проведения мероприятия такого уровня, как правило, бывает недостаточно, к тому же к коррупции могут быть причастны различные вертикальные и горизонтальные структуры, и проводить проверки необходимо в отношении любого сотрудника – от топ-менеджера до рядового работника.
Чтобы снизить уровень мошенничества внутри компании, и привлекают форензик-специалистов. Правда, при этом руководству компании надо быть готовым к неприятным открытиям и ситуациям и настроиться на принятие сложных решений.
Чем форензик отличается от аудиторской проверки?
– Основная цель аудита – подтверждение соответствия ведения учета и отчетности требованиям нормативных актов. Порядок его проведения строго регламентирован на законодательном уровне и является обязательным к выполнению. Потребителем аудиторского заключения являются внешние лица и контролирующие органы.
Форензик же – это более широкий спектр действий. Он задействует не только официальные, но и неофициальные каналы информации. Плюс дополнительно к первичной документации и отчетности анализируются показания контрагентов, бизнес-партнёров, сотрудников и экспертов. Отчет может быть подготовлен по запросу одного заинтересованного лица, например, собственника в отношении другого партнера или руководителя компании.
Насколько востребован форензик в современном бизнесе? Нужны ли такие проверки компаниям?
– По данным РБК, только за 2020-2021 годы с корпоративным мошенничеством, так или иначе, сталкивались 55% компаний из России и СНГ. Это данные опроса Deloitte Forensic, где также указано, что 73% жертв мошенников – это компании, в которых работает более тысячи человек.
Таким образом, даже на основе этих цифр очевидно, что в России и СНГ корпоративное мошенничество традиционно является одной из ключевых угроз для бизнеса с точки зрения как финансовых, так и репутационных рисков.
Кроме того, собственники бизнеса нередко полагают, что имеют дело с внешним мошенничеством, а в реальности проблема заключается в собственных сотрудниках. Таким образом, перефразируя известное изречение, можно сказать, что если в вашей компании не было выявлено случае корпоративного мошенничества, то это не ваша заслуга, а скорее недоработка.
То есть форензик – это больше про крупный бизнес и корпорации?
– Вовсе нет. От мошенничества не застрахован ни средний, ни малый бизнес. В небольшой компании собственник бизнеса нередко считает, что у него все сотрудники под контролем, текучки кадров нет, работают все «свои». Часто слышу фразу «Мы как одна семья». Однако если обратиться к исследованиям одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG, то типичным мошенником в 82% случаев будет мужчина в возрасте от 31 года до 40 лет, который работает в компании более трех лет, занимает должность менеджера среднего звена (46%) или позицию высшего руководства (36%).
Таким образом, очевидно, что те самые проверенные «свои» сотрудники как раз и входят в группу риска. Они в курсе внутренних процедур и процессов, хорошо знают людей и в состоянии придумывать такие схемы мошенничества, которые будет сложно обнаружить. Ещё мошенники могут объединяться в преступные группы и покрывать друг друга длительное время. Выявить такую «команду» внутри компании может быть крайне сложно.
Ущерб для бизнеса
Какие самые большие суммы выявленного ущерба были в вашей практике?
– Более 100 млн за три года. Директор одной золотодобывающей компании зарегистрировал аффилированное юридическое лицо, получил лицензию на добычу золота. За счет введенного в управление юридического лица обеспечивал ресурсами свою компанию.
Мошенники внутри компании чаще действуют в одиночку или организованной группой?
– Есть прямая связь между масштабом компании и количеством лиц, вовлеченных в недобросовестные действия. В маленьких компаниях слабее система внутреннего контроля и больше доверия к сотрудникам. И чаще всего в этих компаниях единичные лица, имеющие доступ к ресурсам (деньгам, ТМЦ) самостоятельно «могут себе позволить» их присваивать. В средних компаниях требуется уже сговор (например, экспедитора с бухгалтером, чтобы сокрыть в системе факты хищения). Чем больше компания, тем более на «высокий уровень» выходит групповое мошенничество.
Какие виды корпоративного мошенничества встречаются чаще всего?
– Неполное оприходование наличной выручки, необоснованные выплаты из кассы, воровство со склада. В основном здесь замешаны лица, которые имеют прямой доступ к активам и по воле обстоятельств не всегда могут противостоять соблазну. И это зачастую не профессиональные аферисты, а нормальные люди, которые всегда могут найти себе оправдание: я вот сейчас возьму, потом вложу, очень надо на лечение, ребенку и т.д. А когда это не вскрывается сразу, масштабы бедствия могут нарастать. Нередко человек считает, что буквально вынужден воровать, например, якобы для того, чтобы его не выдала разница в цифрах «до и после».
А сговор с контрагентами? Подделка финансовых документов?
– Данные виды мошенничества я отношу к разряду «интеллектуальных». Их обнаружение зависит от наличия/отсутствия последующих внутренних следов в деятельности компании. Например, «откаты» очень трудно доказуемые в плане умысла действия. Стандартная отговорка: купил по повышенным ценам, так как не нашел дешевле. Приходится привлекать специалистов по детекции лжи. Но данный способ в нашей юрисдикции не является правовым доказательством вины.
Если говорить о подделке финансовых документов, то здесь всегда остаются внутренние следы: например, сокрытие недостачи путем «виртуальной отгрузки товаров» с отсрочкой платежа, работа с обналичными компаниями и принятие к учету фиктивных товаров, работ, услуг. С этим уже можно работать.
Банки и строители – в лидерах
Есть ли в сфере корпоративного мошенничества «сферы-антилидеры»?
– В любой сфере, где вращаются хоть сколько-нибудь значимые суммы денег, есть факты корпоративного мошенничества. И чем больше эти суммы, тем больше соблазна, такова природа людей, тут ничего не поделаешь. По отраслевой принадлежности лидерство по махинациям традиционно принадлежит строительству, затем идет банковская сфера, но в любом случае нельзя найти деятельность, полностью свободную от хищений и злоупотреблений.
Каковы причины корпоративных нарушений с точки зрения несовершенства бизнес-процессов?
– Если отбросить в сторону корысть сотрудников и жажду наживы, то с точки зрения организации бизнеса к этому приводят следующие причины:
- Отсутствие внутреннего контроля и локальных нормативных актов;
- Отсутствие информирования о фактах нарушения;
- Отсутствие регулярного аудита финансовой деятельности;
- Устранение собственника от управления компанией;
- Низкая мотивация персонала;
- Слабая корпоративная этика.
В результате форензик-проверки мы, в том числе, помогаем выявить проблемы бизнеса в каком-то из этих направлений и даём рекомендации, как улучшить ситуацию.
Проверка от и до
Как происходит проверка?
– Начнём с того, что утечка денежных средств возможна на многих этапах: закупки, производство, продажи, персонал, непроизводственные затраты. Поэтому процедура форензика также разделена на этапы.
Сначала производится проверка лиц, которые могут быть причастны к нарушениям. Изучается вся жизненная и финансовая история:
- Идентификация и проверка документов;
- Наличие административных и уголовных правонарушений, иной негативной информации;
- Анализ имущества, счетов и налогов;
- Родственные и аффилированные связи;
- Кредитная история;
- Социальная репутация.
Далее форензик-специалисты изучают каждое структурное звено компании:
- Выявление конфликта интересов и нарушения деловой этики;
- Несоблюдение установленных требований и стандартов;
- Изучение информации о нарушениях и вероятном мошенничестве;
- Расследование фактов хищений активов и принятие мер к их возврату;
- Разработка и внедрение программ по борьбе с мошенничеством и коррупцией.
Какие отделы форензик-специалисты проверяют особо тщательно?
– Корпоративное мошенничество может появиться в любом отделе компании, но есть подразделения, наиболее подверженные риску хищений.
Например?
– Во-первых, это закупки. В этом случае для самостоятельной реализации используется приобретение излишков материалов и сырья либо закупка их по завышенной цене. Также возможна поставка продукции ненадлежащего качества. Прибыль делится с поставщиком или другими сотрудниками, участвующими в преступной схеме.
Форензик-специалисты находят факты:
- Заключения договора с поставщиком на невыгодных условиях;
- Манипуляции при участии в тендерах;
- Фиктивных или избыточных закупок;
- Предоставление контрагентам нерациональных преимуществ в виде необоснованных авансов и отсрочек.
Во-вторых, это производство, где нарушения заключаются в списании брака, в изменении классификации и сортов продукции. Недобросовестные сотрудники в собственных целях искажают учет готовых изделий, излишков сырья и полуфабрикатов. При этом используются следующие противоправные способы:
- Изменение производственных нормативов по браку и отходам;
- Намеренная поломка или исправление показаний оборудования;
- Исправление данных складского учета;
- Фиктивное списание сырья;
- Искажение планирования.
Сюда же относится ведение параллельного бизнеса одним из учредителей. Привлечение в качестве исполнителя работ или субподрядчика сторонней компании, которая находится у него же в собственности, приводит к неправомерному выводу средств.
В-третьих, это сфера продаж. Здесь основным видом мошенничества стала реализация товара по низкой цене за получение отката. К убыткам приводят такие необоснованные преференции отдельным покупателям, как:
- Излишние скидки и бонусы;
- Заниженные цены;
- Фиктивные или избыточные продажи;
- Отсрочка оплаты и поставок;
- Намеренные отсрочки для последующего списания безнадежной задолженности.
В-четвёртых, это необоснованные расходы на персонал и другие статьи. Здесь форензик-анализ часто находит:
- Выплаты бонусов и премий, не подтвержденных фактическими результатами;
- Выплаты вознаграждений неработающим сотрудникам;
- Увеличенные затраты на ремонтные работы;
- Невыгодные условия по договорам аренды, страхования, оказание благотворительной помощи.
Каков порядок проведения форензика?
– Этапы проверки могут отличаться в зависимости от отрасли и цели проведения. Основной алгоритм таков:
- Первоначальная оценка рисков.
- Анализ финансовой отчетности, аудиторских заключений и иной официальной информации.
- Оценке финансовых показателей компании, размера дебиторской и кредиторской задолженности.
- Изучение налогового профиля, задолженности перед бюджетом и работниками.
- Наличие судебных разбирательств.
- Проверка контрагентов на наличие фирм-однодневок.
Дополнительно проводятся опросы руководства и сотрудников, проверка поставщиков и подрядчиков, выявление связанности или конфликтов интересов.
Форензик выявляет и анализирует различные виды рисков:
- Нелогичная организационная структура при отсутствии разграничения обязанностей между подразделениями и отдельными сотрудниками.
- Наличие большого количества различного программного обеспечения.
- Несоблюдение процедур при приеме на работу.
- Отсутствие контроля выполнения функций, переданных на аутсорсинг.
- Недостаточное или излишнее количество внутренних нормативных документов.
- Несовпадение темпов роста бизнеса и производственных процессов.
- Недостаточность управленческого учета.
- Архаичная система мотивации персонала.
В отчет о работе включается вся возможная открытая информация. Источниками могут быть сайты государственных органов, аналитические сведения, различные реестры и средства массовой информации. Косвенные данные используются для выводов при условии подтверждения своей достоверности.
Есть результат – есть решения
Каковы результаты форензика?
– Форензик поможет оценить эффективность функционирования активов фирмы, обнаружить вывод денег, проанализирует электронную базу документов. Внешняя проверка актуальна для изучения данных о контрагентах, при осуществлении крупных сделок и контрактов.
Итоги расследования помогут в ситуациях:
- Расходы растут, а выручка остается прежней.
- Рост расходов на персонал при сокращении численности.
- Наличие просроченной задолженности по выданным займам.
- Отсутствие четких критериев выбора поставщиков.
- Условие полной предоплаты при закупках.
- Увеличение дебиторской задолженности при снижении выручки.
- Необоснованные скидки и отсрочки контрагентам.
По результатам форензика, компания сможет выявить мошенников у себя в структуре и во внешнем окружении, получит оценку независимых экспертов о внутренней ситуации. Документы анализа можно использовать в судебных спорах.
Как чаще всего руководители компании реагируют на результаты форензика?
– Если руководитель является инициатором и заказчиком проверки, то он уже до заключения договора или интуитивно понимал, что есть риски хищения активов, или в его распоряжении была информация, которая требовала проверки. Поэтому внутренне человек обычно уже готов к плохим новостям.
Если инициатором и заказчиком проверки является собственник бизнеса, то чаще всего для руководителя это неприятная процедура. Но через это просто надо пройти.
Контроль – лучшая защита
Какие наиболее эффективные способы защита от корпоративного мошенничества?
– Самым эффективным способом защиты от корпоративного мошенничества мы считаем четкую систему внутреннего контроля. Также к снижению рисков приведут эффективный порядок осуществления бизнес-процессов, логичная структура документооборота, проверка сотрудников при трудоустройстве и постоянное обучение. Риск хищений снизит минимизация наличного денежного оборота. Также мы рекомендуем хранить информацию в электронном виде преимущественно на облачных ресурсах. Разумеется, расположенных в Российской Федерации.
Кроме того, важным фактором будет надежная и компетентная служба собственной безопасности и правильно выстроенный комплаенс-контроль, включающий в себя:
- Оценку рисков на основании российских и международных антикоррупционных законов.
- Разработку и внедрение рекомендаций по улучшению внутреннего контроля.
- Внедрение антикоррупционной системы.
- Организация конфиденциальной горячей линии для всех сотрудников компании.
- Проверка всех сообщений о нарушениях.
Многие ли компании прибегают к услугам форензик-специалистов сегодня?
– В настоящее время рынок форензика в России растет, спрос на всестороннюю проверку бизнеса увеличивается. Использование наряду с официальными данными о компании сведений из различных источников позволяет представить заказчику полную ситуацию в проверяемой организации. При правильном и своевременном выполнении рекомендаций форензик-специалистов коррупционные риски значительно снижаются.
БЛИЦ-ОПРОС
Сколько лет вы уже работаете на ниве борьбы с корпоративным мошенничеством?
– С 2014 года.
Какова география работы ваших специалистов?
– Иркутская область, Приморский край, Забайкальский край и ряд других регионов.
Вы следите за тем, как развивается дальше история с мошенничеством, которое вам удалось выявить?
– Специально не следим, но чаще всего становимся лицами, вовлеченными в дальнейшие процедуры: или путем общения со следственными органами, или через механизм опроса специалиста в судебном разбирательстве.
Какой случай из тех, о которых можно рассказывать, вам запомнился больше всего?
– Финансовый директор, совмещающий функции главного бухгалтера, в строительной компании использовал 18 (!) способов хищения. Учебник можно написать.
Привлекаете ли вы к своей работе внутреннюю службу безопасности организации (если таковая есть) или работает исключительно самостоятельно, чтобы сохранить максимальную независимость?
– Все зависит от условий задания.
Бывает, что к вам обращаются в профилактических целях или это всегда конкретные подозрения против конкретных лиц, которые надо доказать или развеять?
– Профилактика – это пока, видимо, не в российском менталитете.
Почему в подавляющем большинстве случаев бизнесу не удаётся выявить внутреннее корпоративное мошенничество?
– Очень трудно смотреть на систему, находясь внутри нее. Корпоративное мошенничество – это чаще всего следствие неэффективности системы внутреннего контроля. А «содержать» внутреннего аудитора или службу внутреннего контроля могут себе позволить не все.
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