Новости На чистую воду. Как форензик помогает выявить корпоративное мошенничество Хищения, «откаты», обналичка – от корпоративного мошенничества не застрахован ни малый бизнес, ни крупные корпорации. Вывести нерадивых сотрудников на чистую воду помогают форензик-специалисты. Комплексная проверка позволяет выявить факты корпоративного мошенничества и мотивирует собственника усилить контроль в компании. Подробнее о форензике порталу SIA.RU рассказала руководитель группы компаний «Финансовые эксперты», аудитор, член ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений» Оксана Козец. «Форензик» – это комплексная проверка бизнеса для выявления фактов корпоративного мошенничества. Чтобы на результаты проверки не влияли сотрудники организации, которые могут быть замешаны в коррупционных схемах, форензик проводится сторонними экспертами по заказу руководства или собственников компании. Отметим, что размер ущерб от корпоративного мошенничества может быть очень велик, особенно если злоумышленник пользовался доверием руководства и занимал ключевую должность. Поэтому важно не просто выяснить, чем «промышлял» недобросовестный работник и какой вред нанёс бизнесу, но и привлечь виновного к ответственности с возмещением ущерба. Оксана Козец, руководитель ГК «Финансовые эксперты». фото из архива компании Неприятные открытия Оксана, давайте начнём с самых основ: что такое форензик? – Если совсем упрощать, то это независимая проверка организации со стороны форензик- специалистов, нацеленных именно на поиск сомнительных процессов и слабых мест компании с точки зрения корпоративного мошенничества. Независимые эксперты по результатам проверки не только выявят факты мошенничества и раскроют преступные схемы, но и покажут сильные и слабые стороны бизнеса, помогут найти пути выхода из кризиса, проведут оценку рисков потерь финансовых ресурсов. Внутренних ресурсов компании для проведения мероприятия такого уровня, как правило, бывает недостаточно, к тому же к коррупции могут быть причастны различные вертикальные и горизонтальные структуры, и проводить проверки необходимо в отношении любого сотрудника – от топ-менеджера до рядового работника.

Чтобы снизить уровень мошенничества внутри компании, и привлекают форензик-специалистов. Правда, при этом руководству компании надо быть готовым к неприятным открытиям и ситуациям и настроиться на принятие сложных решений. Чтобы снизить уровень мошенничества внутри компании, и привлекают форензик-специалистов. Правда, при этом руководству компании надо быть готовым к неприятным открытиям и ситуациям и настроиться на принятие сложных решений. Чем форензик отличается от аудиторской проверки? – Основная цель аудита – подтверждение соответствия ведения учета и отчетности требованиям нормативных актов. Порядок его проведения строго регламентирован на законодательном уровне и является обязательным к выполнению. Потребителем аудиторского заключения являются внешние лица и контролирующие органы. Форензик же – это более широкий спектр действий. Он задействует не только официальные, но и неофициальные каналы информации. Плюс дополнительно к первичной документации и отчетности анализируются показания контрагентов, бизнес-партнёров, сотрудников и экспертов. Отчет может быть подготовлен по запросу одного заинтересованного лица, например, собственника в отношении другого партнера или руководителя компании. Насколько востребован форензик в современном бизнесе? Нужны ли такие проверки компаниям? – По данным РБК, только за 2020-2021 годы с корпоративным мошенничеством, так или иначе, сталкивались 55% компаний из России и СНГ. Это данные опроса Deloitte Forensic, где также указано, что 73% жертв мошенников – это компании, в которых работает более тысячи человек. Таким образом, даже на основе этих цифр очевидно, что в России и СНГ корпоративное мошенничество традиционно является одной из ключевых угроз для бизнеса с точки зрения как финансовых, так и репутационных рисков. Кроме того, собственники бизнеса нередко полагают, что имеют дело с внешним мошенничеством, а в реальности проблема заключается в собственных сотрудниках. Таким образом, перефразируя известное изречение, можно сказать, что если в вашей компании не было выявлено случае корпоративного мошенничества, то это не ваша заслуга, а скорее недоработка. То есть форензик – это больше про крупный бизнес и корпорации? – Вовсе нет. От мошенничества не застрахован ни средний, ни малый бизнес. В небольшой компании собственник бизнеса нередко считает, что у него все сотрудники под контролем, текучки кадров нет, работают все «свои». Часто слышу фразу «Мы как одна семья». Однако если обратиться к исследованиям одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG, то типичным мошенником в 82% случаев будет мужчина в возрасте от 31 года до 40 лет, который работает в компании более трех лет, занимает должность менеджера среднего звена (46%) или позицию высшего руководства (36%). Таким образом, очевидно, что те самые проверенные «свои» сотрудники как раз и входят в группу риска. Они в курсе внутренних процедур и процессов, хорошо знают людей и в состоянии придумывать такие схемы мошенничества, которые будет сложно обнаружить. Ещё мошенники могут объединяться в преступные группы и покрывать друг друга длительное время. Выявить такую «команду» внутри компании может быть крайне сложно. Ущерб для бизнеса Какие самые большие суммы выявленного ущерба были в вашей практике? – Более 100 млн за три года. Директор одной золотодобывающей компании зарегистрировал аффилированное юридическое лицо, получил лицензию на добычу золота. За счет введенного в управление юридического лица обеспечивал ресурсами свою компанию. Мошенники внутри компании чаще действуют в одиночку или организованной группой? – Есть прямая связь между масштабом компании и количеством лиц, вовлеченных в недобросовестные действия. В маленьких компаниях слабее система внутреннего контроля и больше доверия к сотрудникам. И чаще всего в этих компаниях единичные лица, имеющие доступ к ресурсам (деньгам, ТМЦ) самостоятельно «могут себе позволить» их присваивать. В средних компаниях требуется уже сговор (например, экспедитора с бухгалтером, чтобы сокрыть в системе факты хищения). Чем больше компания, тем более на «высокий уровень» выходит групповое мошенничество. Какие виды корпоративного мошенничества встречаются чаще всего? – Неполное оприходование наличной выручки, необоснованные выплаты из кассы, воровство со склада. В основном здесь замешаны лица, которые имеют прямой доступ к активам и по воле обстоятельств не всегда могут противостоять соблазну. И это зачастую не профессиональные аферисты, а нормальные люди, которые всегда могут найти себе оправдание: я вот сейчас возьму, потом вложу, очень надо на лечение, ребенку и т.д. А когда это не вскрывается сразу, масштабы бедствия могут нарастать. Нередко человек считает, что буквально вынужден воровать, например, якобы для того, чтобы его не выдала разница в цифрах «до и после». А сговор с контрагентами? Подделка финансовых документов? – Данные виды мошенничества я отношу к разряду «интеллектуальных». Их обнаружение зависит от наличия/отсутствия последующих внутренних следов в деятельности компании. Например, «откаты» очень трудно доказуемые в плане умысла действия. Стандартная отговорка: купил по повышенным ценам, так как не нашел дешевле. Приходится привлекать специалистов по детекции лжи. Но данный способ в нашей юрисдикции не является правовым доказательством вины. Если говорить о подделке финансовых документов, то здесь всегда остаются внутренние следы: например, сокрытие недостачи путем «виртуальной отгрузки товаров» с отсрочкой платежа, работа с обналичными компаниями и принятие к учету фиктивных товаров, работ, услуг. С этим уже можно работать. Банки и строители – в лидерах Есть ли в сфере корпоративного мошенничества «сферы-антилидеры»? – В любой сфере, где вращаются хоть сколько-нибудь значимые суммы денег, есть факты корпоративного мошенничества. И чем больше эти суммы, тем больше соблазна, такова природа людей, тут ничего не поделаешь. По отраслевой принадлежности лидерство по махинациям традиционно принадлежит строительству, затем идет банковская сфера, но в любом случае нельзя найти деятельность, полностью свободную от хищений и злоупотреблений. Каковы причины корпоративных нарушений с точки зрения несовершенства бизнес-процессов? – Если отбросить в сторону корысть сотрудников и жажду наживы, то с точки зрения организации бизнеса к этому приводят следующие причины: Отсутствие внутреннего контроля и локальных нормативных актов;

Отсутствие информирования о фактах нарушения;

Отсутствие регулярного аудита финансовой деятельности;

Устранение собственника от управления компанией;

Низкая мотивация персонала;

Слабая корпоративная этика. В результате форензик-проверки мы, в том числе, помогаем выявить проблемы бизнеса в каком-то из этих направлений и даём рекомендации, как улучшить ситуацию. Проверка от и до Как происходит проверка? – Начнём с того, что утечка денежных средств возможна на многих этапах: закупки, производство, продажи, персонал, непроизводственные затраты. Поэтому процедура форензика также разделена на этапы. Сначала производится проверка лиц, которые могут быть причастны к нарушениям. Изучается вся жизненная и финансовая история: Идентификация и проверка документов;

Наличие административных и уголовных правонарушений, иной негативной информации;

Анализ имущества, счетов и налогов;

Родственные и аффилированные связи;

Кредитная история;

Социальная репутация. Далее форензик-специалисты изучают каждое структурное звено компании: Выявление конфликта интересов и нарушения деловой этики;

Несоблюдение установленных требований и стандартов;

Изучение информации о нарушениях и вероятном мошенничестве;

Расследование фактов хищений активов и принятие мер к их возврату;

Разработка и внедрение программ по борьбе с мошенничеством и коррупцией. Какие отделы форензик-специалисты проверяют особо тщательно? – Корпоративное мошенничество может появиться в любом отделе компании, но есть подразделения, наиболее подверженные риску хищений. Например? – Во-первых, это закупки. В этом случае для самостоятельной реализации используется приобретение излишков материалов и сырья либо закупка их по завышенной цене. Также возможна поставка продукции ненадлежащего качества. Прибыль делится с поставщиком или другими сотрудниками, участвующими в преступной схеме. Форензик-специалисты находят факты: Заключения договора с поставщиком на невыгодных условиях;

Манипуляции при участии в тендерах;

Фиктивных или избыточных закупок;

Предоставление контрагентам нерациональных преимуществ в виде необоснованных авансов и отсрочек. Во-вторых, это производство, где нарушения заключаются в списании брака, в изменении классификации и сортов продукции. Недобросовестные сотрудники в собственных целях искажают учет готовых изделий, излишков сырья и полуфабрикатов. При этом используются следующие противоправные способы: Изменение производственных нормативов по браку и отходам;

Намеренная поломка или исправление показаний оборудования;

Исправление данных складского учета;

Фиктивное списание сырья;

Искажение планирования. Сюда же относится ведение параллельного бизнеса одним из учредителей. Привлечение в качестве исполнителя работ или субподрядчика сторонней компании, которая находится у него же в собственности, приводит к неправомерному выводу средств. В-третьих, это сфера продаж. Здесь основным видом мошенничества стала реализация товара по низкой цене за получение отката. К убыткам приводят такие необоснованные преференции отдельным покупателям, как: Излишние скидки и бонусы;

Заниженные цены;

Фиктивные или избыточные продажи;

Отсрочка оплаты и поставок;

Намеренные отсрочки для последующего списания безнадежной задолженности. В-четвёртых, это необоснованные расходы на персонал и другие статьи. Здесь форензик-анализ часто находит: Выплаты бонусов и премий, не подтвержденных фактическими результатами;

Выплаты вознаграждений неработающим сотрудникам;

Увеличенные затраты на ремонтные работы;

Невыгодные условия по договорам аренды, страхования, оказание благотворительной помощи. Каков порядок проведения форензика? – Этапы проверки могут отличаться в зависимости от отрасли и цели проведения. Основной алгоритм таков: Первоначальная оценка рисков.

Анализ финансовой отчетности, аудиторских заключений и иной официальной информации.

Оценке финансовых показателей компании, размера дебиторской и кредиторской задолженности.

Изучение налогового профиля, задолженности перед бюджетом и работниками.

Наличие судебных разбирательств.

Проверка контрагентов на наличие фирм-однодневок. Дополнительно проводятся опросы руководства и сотрудников, проверка поставщиков и подрядчиков, выявление связанности или конфликтов интересов. Форензик выявляет и анализирует различные виды рисков: Нелогичная организационная структура при отсутствии разграничения обязанностей между подразделениями и отдельными сотрудниками.

Наличие большого количества различного программного обеспечения.

Несоблюдение процедур при приеме на работу.

Отсутствие контроля выполнения функций, переданных на аутсорсинг.

Недостаточное или излишнее количество внутренних нормативных документов.

Несовпадение темпов роста бизнеса и производственных процессов.

Недостаточность управленческого учета.

Архаичная система мотивации персонала. В отчет о работе включается вся возможная открытая информация. Источниками могут быть сайты государственных органов, аналитические сведения, различные реестры и средства массовой информации. Косвенные данные используются для выводов при условии подтверждения своей достоверности. Есть результат – есть решения Каковы результаты форензика? – Форензик поможет оценить эффективность функционирования активов фирмы, обнаружить вывод денег, проанализирует электронную базу документов. Внешняя проверка актуальна для изучения данных о контрагентах, при осуществлении крупных сделок и контрактов. Итоги расследования помогут в ситуациях: Расходы растут, а выручка остается прежней.

Рост расходов на персонал при сокращении численности.

Наличие просроченной задолженности по выданным займам.

Отсутствие четких критериев выбора поставщиков.

Условие полной предоплаты при закупках.

Увеличение дебиторской задолженности при снижении выручки.

Необоснованные скидки и отсрочки контрагентам. По результатам форензика, компания сможет выявить мошенников у себя в структуре и во внешнем окружении, получит оценку независимых экспертов о внутренней ситуации. Документы анализа можно использовать в судебных спорах. Как чаще всего руководители компании реагируют на результаты форензика? – Если руководитель является инициатором и заказчиком проверки, то он уже до заключения договора или интуитивно понимал, что есть риски хищения активов, или в его распоряжении была информация, которая требовала проверки. Поэтому внутренне человек обычно уже готов к плохим новостям. Если инициатором и заказчиком проверки является собственник бизнеса, то чаще всего для руководителя это неприятная процедура. Но через это просто надо пройти. Контроль – лучшая защита Какие наиболее эффективные способы защита от корпоративного мошенничества? – Самым эффективным способом защиты от корпоративного мошенничества мы считаем четкую систему внутреннего контроля. Также к снижению рисков приведут эффективный порядок осуществления бизнес-процессов, логичная структура документооборота, проверка сотрудников при трудоустройстве и постоянное обучение. Риск хищений снизит минимизация наличного денежного оборота. Также мы рекомендуем хранить информацию в электронном виде преимущественно на облачных ресурсах. Разумеется, расположенных в Российской Федерации. Кроме того, важным фактором будет надежная и компетентная служба собственной безопасности и правильно выстроенный комплаенс-контроль, включающий в себя: Оценку рисков на основании российских и международных антикоррупционных законов.

Разработку и внедрение рекомендаций по улучшению внутреннего контроля.

Внедрение антикоррупционной системы.

Организация конфиденциальной горячей линии для всех сотрудников компании.

Проверка всех сообщений о нарушениях. Многие ли компании прибегают к услугам форензик-специалистов сегодня? – В настоящее время рынок форензика в России растет, спрос на всестороннюю проверку бизнеса увеличивается. Использование наряду с официальными данными о компании сведений из различных источников позволяет представить заказчику полную ситуацию в проверяемой организации. При правильном и своевременном выполнении рекомендаций форензик-специалистов коррупционные риски значительно снижаются. БЛИЦ-ОПРОС Сколько лет вы уже работаете на ниве борьбы с корпоративным мошенничеством? – С 2014 года. Какова география работы ваших специалистов? – Иркутская область, Приморский край, Забайкальский край и ряд других регионов. Вы следите за тем, как развивается дальше история с мошенничеством, которое вам удалось выявить? – Специально не следим, но чаще всего становимся лицами, вовлеченными в дальнейшие процедуры: или путем общения со следственными органами, или через механизм опроса специалиста в судебном разбирательстве. Какой случай из тех, о которых можно рассказывать, вам запомнился больше всего? – Финансовый директор, совмещающий функции главного бухгалтера, в строительной компании использовал 18 (!) способов хищения. Учебник можно написать. Привлекаете ли вы к своей работе внутреннюю службу безопасности организации (если таковая есть) или работает исключительно самостоятельно, чтобы сохранить максимальную независимость? – Все зависит от условий задания. Бывает, что к вам обращаются в профилактических целях или это всегда конкретные подозрения против конкретных лиц, которые надо доказать или развеять? – Профилактика – это пока, видимо, не в российском менталитете. Почему в подавляющем большинстве случаев бизнесу не удаётся выявить внутреннее корпоративное мошенничество? – Очень трудно смотреть на систему, находясь внутри нее. Корпоративное мошенничество – это чаще всего следствие неэффективности системы внутреннего контроля. А «содержать» внутреннего аудитора или службу внутреннего контроля могут себе позволить не все. г. Иркутск, ул. 4-ая Советская, 60/1

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