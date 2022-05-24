Иркутская область стала лидером по поглощению углерода

По данным Рослесинфорга, Иркутская область занимает первое место среди регионов России по интенсивному поглощению двуокиси углерода, а это – 80,1 млн тонн СО2 в год, что может компенсировать выработку 160,2 тераватт в час электроэнергии на газовой электростанции, сообщил директор иркутского филиала Рослесинфорга «Прибайкаллеспроект» Владимир Кузьма.

В течение десятилетий и даже столетий леса способны не только хранить, но и продолжать перерабатывать углекислый газ из атмосферы. Общий накопленный запас углерода Иркутской области достигает 5,1 млрд тонн. Это почти в 4 раза больше чем в Забайкальском крае, где запас составляет 1,29 млрд тонн.

«Хвойная сосна, ель и лиственница, средний возраст которых составляет 90 лет – основные породы, произрастающие в Иркутском области. Они усиленно поглощают углерод. Например, сосна забирает до 2,4 тонны СО2 в год с 1 га, ель – до 2 тонн СО2 в год с 1 га и лиственница – до 1,8 тонны СО2. Помимо породного состава на высокую углерододепонирующую активность лесов влияет их площадь и запас. В Иркутской области, например, самая высокая в стране доля лесистости – площадь земель региона, покрытая лесом, занимает 82%, а запасы древесины составляют 12,9 млрд кубометров.» – добавил Владимир Кузьма.