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Цифровая трансформация. Как новые сервисы Сбера открывают окна возможностей для иркутского бизнеса

Региональный бизнес в очередной раз оказался в сложной и малопрогнозируемой ситуации. На этот раз вызовы глобальны: они касаются одновременно и цепочек поставок, и партнерских контрактов, и сырья. Впрочем, есть и хорошие новости: именно сейчас, когда без импортозамещения не обойтись, перед предпринимателями открываются новые возможности для роста и развития. Трансформироваться в новых условиях иркутскому бизнесу помогают цифровые сервисы. О них порталу SIA.RU рассказали предприниматели и руководители Сбербанка в регионе.  

«Видим, где кроется большой потенциал»

Аналитические данные Сбера показывают, что сибирские предприниматели в ситуации неопределенности не опускают руки – число новых корпоративных клиентов растет, бизнес осваивает новые рынки сбыта, в частности Индию и Турцию, и новые направления. Среди наиболее перспективных – IT, фармация, химическая промышленность, строительные материалы и, конечно, новая логистика. 

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– С ростом санкционного давления меняется баланс сил на рынке, и региональный бизнес ловит этот тренд. Количество активных клиентов не падает, и в целом начиная с марта мы наблюдаем рост регистраций нового бизнеса, что является неплохим показателем. Пожалуй, уже можно сказать, что меры поддержки бизнеса приносят свои результаты, компании успешно адаптируются к текущим реалиям и стараются обернуть обстоятельства нынешнего кризиса в свою пользу. 

Хотя ситуация, безусловно, неоднозначная: давление испытывают все сектора экономики, ломаются испытанные схемы работы, рвутся цепочки поставок. С другой стороны, открываются и новые возможности – для импортозамещения, развития IT-сектора и других отраслей, которые так или иначе сейчас перестают быть представленными на нашем рынке западными компаниями. Мы видим большой потенциал для нашего региона, находящегося в непосредственной близости от стран Азии. Безусловно, Сбер ставит перед собой задачу всячески поддерживать региональный бизнес в разного рода трансформациях, развитии новых технологий для того, чтобы местные предприниматели могли воспользоваться этой ситуацией и открыть для себя окно новых возможностей. 

«Делаем ставку на цифровизацию»

Трансформация бизнеса в первую очередь предполагает цифровизацию. Банк сам давно и успешно переводит «в цифру» бизнес-процессы, наращивает линейку IT-продуктов и сервисов. Этот же тренд наблюдает и у своих корпоративных клиентов.

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка, куратор блока Корпоративно-инвестиционный бизнес:

– Цифровизация наших клиентов идет по нескольким ключевым направлениям: построение собственного IT-ландшафта, закупка оборудования и программного обеспечения и защита данных. В текущих условиях, когда из страны уходят западные поставщики «железа» и ПО, мы делаем большую ставку на цифровую трансформацию бизнеса. Речь идет не просто о приобретении новых программ, которые являются аналогами зарубежного ПО, но о перестройке тех или иных бизнес-процессов с точки зрения внедрения в них цифровых технологий, начиная с сервисов, которые встраиваются в производственную линию, и до использования «облаков», в которых хранятся и обрабатываются большие данные.    

«Предлагаем отраслевые решения»

Цифровые решения, которые могут существенно упростить жизнь бизнесменам, набирают популярность. Партнеры, входящие в экосистему Сбера, предлагают множество сервисов для компаний любого размера – от микро – до крупнейших. Особый интерес вызывают у предпринимателей отраслевые решения. Часть из них уже доступна иркутским компаниям. Так, на территории Байкальского банка функционируют предложения для тех, кто занимается коммерческой недвижимостью, оптовой и розничной торговлей, работает в сфере ЖКХ. Буквально на днях Сбер объявил о возможности подключения к решению «СберБизнес.Транспорт» грузоперевозчиков. 

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк:

– Сейчас востребованы персонализированные предложения, которые помогают предпринимателям повысить эффективность бизнеса. Например, отраслевое решение для коммерческой недвижимости позволяет планировать доход, опираясь на статистику оплат и задолженностей, автоматически формировать и отправлять арендаторам счета, вносить показания приборов учета, следить за окончанием срока аренды и искать новых арендаторов коммерческой недвижимости, проверять арендаторов на благонадежность. И все это – в едином личном кабинете, подключенном к интернет-банку Сбер Бизнес. По принципу «одного окна» работают и другие отраслевые решения.

Как рассказал Дмитрий Лясковский, новые сервисы стали доступны клиентам Сбера совсем недавно, в марте 2022 года. За это время к одному только решению для коммерческой недвижимости подключились более 330 предприятий-клиентов Сбера в Байкальском регионе.

«Самое главное – экономится время»

Предприниматели Дмитрий Пухмахтеров и Иван Блинов более десяти лет инвестируют в коммерческую недвижимость. Они стали первыми в Иркутской области, кто воспользовался новым отраслевым решением Сбера для управления коммерческой недвижимостью. Своими впечатлениями поделились с журналистами. 

Дмитрий Пухмахтеров, индивидуальный предприниматель:

– За долгие годы, которые работаем с коммерческой недвижимостью, мы испробовали множество инструментов учета, от таблиц Excel до программ уровня 1С. Отслеживать один-два объекта можно вручную, хотя это и чревато ошибками, но, когда недвижимости в управлении становится больше, а огромное количество времени уходит на общение с бухгалтером, становится очевидно, что без систематизации не обойтись. Поэтому, когда полгода назад персональный менеджер в Сбере пригласил меня на презентацию нового сервиса для управления коммерческой недвижимостью, я с радостью согласился. 

На внедрение сервиса, внесение всех данных в единую базу ушло порядка двух месяцев: сейчас у меня вся необходимая информация есть под рукой – в телефоне – и обновляется в автоматическом режиме, что очень удобно. Сам продукт недорогой, стоит порядка тысячи рублей в месяц, а экономию при этом дает серьезную. Она измеряется даже не столько в деньгах, сколько во времени. Скорость решения вопросов – это очень важно, ведь время нынче дорого. 

«Оценили свой уровень и готовы выйти на новые рынки»

Артем Алиев и Евгения Каратаева – владельцы иркутской компании «Инжинирия», хорошо известной иркутянам-ценителям кофе. Перфекционисты во всем – от выбора сырья до оформления кофейни – предприниматели оснастили производственное помещение профессиональным оборудованием, все параметры которого собирает и анализирует специальное программное обеспечение, а большие данные хранятся «в облаке».

По словам Артема Алиева, он может посмотреть информацию по любой, даже самой первой процедуре обжарки. Большое количество точек контроля необходимо – оно позволяет стабильно производить высококачественный продукт, который можно достойно представить самым искушенным потребителям как в нашей стране, так и за рубежом. Сейчас предприниматели развивают новое направление – производство шоколада, а каналы продаж расширяют за счет интернета. Используют для этого один из сервисов экосистемы Сбера – InSales.

Евгения Каратаева, ООО «Инжинирия кофе»:

– Наш продукт – про удовольствие и кросс-модальное восприятие, поэтому мы много лет работаем офлайн: у нас есть шоурум и лаборатория за стеклом, магазин какао и кофе. Но, участвуя в профессиональных выставках и конференциях и оценив среди коллег свой уровень производства, упаковки, работы с гостями, посмотрев на рынок, сформированный в России по направлению Bean-to-bar шоколад и specialty-кофе, мы пришли к выводу, что нам нужно продавать онлайн.

Только с чего начать? Большое количество площадок, соцсети... в этом всем надо разобраться. Продукт InSales от Сбера позволяет работать со множеством электронных площадок через единое окно, что очень удобно. В настоящее время мы находимся на стадии активного внедрения сервиса, и уже видим его плюсы. Очень важно, кроме характеристик самого сервиса, что сотрудники Сбера активны и открыты, всегда готовы ответить на наши вопросы, техподдержка InSales тоже доступна в режиме «24/7». Уверена, что новое решение поможет и нам, и другим талантливым, любящим свое дело иркутянам, выйти за пределы города и рассказать о своих продуктах не только в России, но и в мире. 

Нефинансовые сервисы Сбера для бизнеса

Развивая собственную экосистему, Сбер собрал под единым брендом более 40 финансовых и нефинансовых сервисов. Частным лицам они упрощают покупки, заботу о здоровье, развлечения, поиск работы. А бизнес-пользователи получают помощь в поиске клиентов и эффективных сотрудников, находят новые каналы сбыта, оптимизируют процессы внутри компании и т.д.

На встрече с иркутским бизнесом упоминались, в частности, следующие компании и сервисы, входящие в экосистему Сбера:

СберИнтегро – дочерняя компания Сбера – в условиях ухода с рынка многих ИТ-вендеров помогает подобрать, поставить и настроить отечественное сертифицированное оборудование, в том числе из единого реестра радиоэлектроники Минпромторга.

СберКорус – поставщик программного обеспечения и организатор процессов цифровой трансформации крупнейшего бизнеса из 58 регионов России. Компанией запущена платформа импортозамещения, на которой собраны российские аналоги 122 иностранных программных продуктов. 

Bi.zone – одна из крупнейших в стране и мире компаний по кибербезопасности. Проводит аудит кибербезопасности, осуществляет комплексную защиту персональных данных. Специалисты Bi.zone обучают сотрудников своих клиентов основам безопасности, тренируют навыки через реализацию учебных атак.

InSales – сервис управления онлайн-торговлей, позволяет обрабатывать заказы с маркетплейсов в едином окне, получать аналитику по каналам продаж, вести диалоги с клиентами. Программа дает возможность интегрироваться на крупнейшие маркетплейсы – Wildberries, Ozon, Сбермегамаркет, Яндекс.маркет, Aliexpress, Avito. На территории Байкальского банка с начала 2022 года к платформе подключились более 30 предпринимателей. 

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Отраслевые решения. Сбер первым на финансовом рынке запустил специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения, кастомизированные под различные отрасли: СберБизнес.Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Оптовая торговля, СберБизнес розничная торговля, СберБизнес. Транспорт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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