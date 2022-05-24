Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58

Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50%, рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине.

– Это объясняется налоговым периодом, пик которого приходится на ближайшую среду и пятницу. Экспортеры вынуждены продавать большие объемы инвалюты, что усугубляется операциями, связанными с реализацией газа за рубли европейским потребителям, – отмечают эксперты БКС.

После окончания налогового периода аналитики ожидают увидеть нисходящую коррекцию рубля, она может начаться уже в ближайшую пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход торговых партнеров к нацвалютам способствует в том числе укреплению рубля.