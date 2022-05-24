Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58

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24 мая 2022
Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50%, рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине.
– Это объясняется налоговым периодом, пик которого приходится на ближайшую среду и пятницу. Экспортеры вынуждены продавать большие объемы инвалюты, что усугубляется операциями, связанными с реализацией газа за рубли европейским потребителям, – отмечают эксперты БКС.
После окончания налогового периода аналитики ожидают увидеть нисходящую коррекцию рубля, она может начаться уже в ближайшую пятницу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход торговых партнеров к нацвалютам способствует в том числе укреплению рубля.