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В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за возврат товаров

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Ранее РБК сообщало, что сумму в 100 руб. теперь могут взыскать даже с тех клиентов Wildberries, у которых прежде не было возвратов. В Wildberries сообщили SIA.RU, что не вводили какие-либо штрафы для покупателей.

– Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа  – утверждения о том, что это «массовый штраф» является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона, – говорится в сообщении. 

Кроме того, Wildberries опровергает информацию, чир взимает плату за возврат бракованных вещей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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