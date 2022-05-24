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Мы вернулись в 2015?

Доллар 56, евро 58. На валютном рынке наблюдается значительное укрепление рубля. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова считает, что это связано с периодом налоговых платежей, однако она не прогнозирует после его окончания разворот курса.

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– Пробили достаточно быстро уровень 60 рублей по евро, хотя еще вчера казалось, что в диапазоне 60-65 можно закрепиться. Скорее всего это связано с тем, что экспортеры увеличили продажи экспортной выручки. 25 мая – день больших налоговых платежей.

По её мнению, определяющим фактором для укрепления рубля является низкий импорт. Это означает, что импортеры не смогли перенастроить логистические цепочки и соответственно спрос на валюту с их стороны остается пониженным.

–  Я думаю, что на ближайшую неделю ждать разворота курса очень сложно. Надо следить за новостями по динамике импорта, по развитию торговых связей, а также возможности России платить по внешним долгам. Это может определить настрой и динамику валютного курса. Россия ожидает разрешения США обслуживать внешний долг, это будет важным фактором для рынка, – резюмировала Наталья Орлова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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