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АТБ пПриглашает на вебинар «От студента к мидлу в IT за полтора года: миф или реальность?»

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Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках образовательного проекта АТБ PLUG-IN приглашает принять участие в вебинаре «От студента к мидлу в IT за полтора года: миф или реальность?». Вебинар состоится 26 мая в 12:00 по московскому времени (19:00 по Владивостоку). Ведущие специалисты с многолетним опытом в IT расскажут, как построить карьеру в IT, основываясь на собственном примере и наблюдении за рынком.

В рамках вебинара мы поговорим о том, с чего начать и как быстро продвинуться по карьерной лестнице, как лучше развиваться профессионально и чему учиться, с кем посоветоваться и обсудить текущие тренды. Участники смогут задать интересующие вопросы в прямом эфире.

Спикерами выступят Федор Колинько, который отвечает за разработку корпоративного интернет-банка в АТБ, и Александра Дружинина, которая ранее являлась продакт-менеджером в Mail.ru Group, а теперь занимается своим стартапом.

Зарегистрироваться на вебинар и узнать подробности можно по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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