Задержан первый заместитель мэра Ангарска

Его и еще трех чиновников АГО подозревают в превышении должностных полномочий, рассказали SIA.RU в СКР.

Следователи СК задержали трех должностных лиц администрации округа, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации.

По версии следствия, должностные лица предоставили в собственность юридического лица бесплатно 9 земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных в Ангарске.

В результате действий причинен материальный ущерб в 28 млн рублей.

Как считают правоохранители, они были осведомлены, что застройщик не соответствует требованиям градостроительного и гражданского законодательства, а также не осуществлял и не планирует выполнять принятые на себя обязательства.

Расследование уголовного дела продолжается.