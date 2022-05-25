Впервые в мире нейросеть от Сбера написала сборник рассказов вместе с писателем

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанных писателем и художником Павлом Пепперштейном и генеративной нейросетью ruGPT-3, разработанной командой SberDevices. Бумажную книгу уже сейчас можно заказать в интернет-магазине издательства, а на полках книжных магазинов она появится до конца мая. Электронная версия с сегодняшнего дня доступна эксклюзивно на «Букмейте».

«Пытаясь проснуться» — это первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети. Из 24 текстов в нём только половина принадлежит Пепперштейну, ещё дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью.

Алгоритм писал тексты в несколько заходов, с промежуточной настройкой и дополнительным обучением на классической литературе: сначала команда SberDevices задавала вектор для текста нейросети, а затем наиболее удачные варианты машинного творчества отбирали главный редактор Individuum Феликс Сандалов и соавтор книги Павел Пепперштейн.

Феликс Сандалов, главный редактор Individuum:

«Работа с нейрописателем сопряжена с постоянным техношоком: с одной стороны, перед вами ʺвсего лишь машинаʺ, однако её остроумие, интуиции, умение строить отсылки и рассказывать истории отличаются в лучшую сторону от многих ʺбелковых коллегʺ. Меня не покидало ощущение чуда, как будто в лаборатории удалось создать литературного Голема, вложив ему в рот бумажку с рассказами Пепперштейна».

Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка:

«Нейросети окружают человека в огромном количестве сфер жизни: они помогают в работе контакт-центров, лежат в основе виртуальных ассистентов, подсказывают, какой фильм посмотреть. Мы в SberDevices постоянно развиваем свои модели, дообучаем их и экспериментируем. Наибольший научный интерес для нас сейчас представляют вопросы способности нейросетей на большее, чем просто взять на себя часть рутины: можно ли их обучить творчеству? Первая русскоязычная книга, написанная человеком вместе с нейросетью — важный шаг в эволюции нейросетей и сфер их применения. Однако на данный момент нейросеть может подражать и помогать писателю, но не превзойти его талант».

Павел Пепперштейн, писатель и художник:

«Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными Нейро Пепперштейном, есть хоть какое-то сходство. Тем не менее рассказы Нейро Пепперштейна мне понравились. Если говорить об ассоциациях, которые на меня навеяли эти рассказы нейросети, то более всего они напомнили мне о замечательном фильме Вернера Херцога "Сердце из стекла". Этот фильм является смелым и удивительным экспериментом в области кинопроцесса. Все актёры, задействованные в этом фильме, играют под гипнозом. Состояние гипноза, в которое все они погружены, делает этих совершенно разных людей чем-то похожими друг на друга: у них одинаково увлажнённые лица, расширенные зрачки, а ещё все они непроизвольно то и дело совершают один и тот же жест — проводят тыльной стороной ладони по лбу, словно пытаясь стряхнуть с себя некое наваждение, пытаясь проснуться. У меня возникло ощущение, что искусственный интеллект тоже пребывает в таком непробуждённом состоянии, в состоянии гипноза или морока, он спит и работает во сне, но в нём присутствует подспудное желание пробуждения, стремление к пробуждению. Поэтому книга так и называется — "Пытаясь проснуться"».

Помимо создания архитектуры нейросети, её обучения и отбора текстов, вмешательство человека в творчество цифрового «двойника» Пепперштейна ограничилось работой корректора. Сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором их написала нейросеть. Прежде чем писать свои рассказы для сборника, Павел Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот.

В сборнике у каждого рассказа один автор, а читателям оставлена возможность угадывать, кому принадлежит тот или иной рассказ — человеку или машине. В разделе с содержанием книги читателям предлагается ставить пометки, кто написал тот или иной рассказ, и делиться своими догадками с другими читателями.

Книга «Пытаясь проснуться» вышла с голографической обложкой с изображением двух картин. Одну написал Павел, а вторую — нейросеть ruDALL-E, созданная SberDevices и Sber AI при содействии SberCloud, которая предварительно «изучила» творчество Пепперштейна-художника.

Павел Пепперштейн — художник, писатель. Родился в 1966 году в Москве. Учился в Академии изящных искусств в Праге. Один из основателей группы «Инспекция ʺМедицинская герменевтикаʺ».

Кроме романа «Мифогенная любовь каст», написанного совместно с Сергеем Ануфриевым, Пепперштейн — автор прозаических книг: «Диета старика» (Ad Marginem, 1998), «Военные рассказы» (Ad Marginem, 2006), «Свастика и пентагон» (Ad Marginem, 2006), «Пражская ночь» (Амфора; Ad Marginem, 2011), «Весна» (Ad Marginem, 2010), «Эпоха аттракционов» (Garage, 2017), «Предатель ада» («Новое литературное обозрение», 2018), «Тайна нашего времени» (Garage, 2018), «Странствия по таборам и монастырям» («Носорог», 2019), «Эксгибиционист» (Garage, 2020).

В 2006 году номинирован на премию «Национальный бестселлер» за роман «Мифогенная любовь каст». 2007-й — премия журнала GQ в номинации «Лучший писатель года». 2009-й — финалист Премии Кандинского в номинации «Проект года» за проект «Город Россия» (галерея «Риджина»). 2011-й — номинация «Проза» Премии Андрея Белого за произведение «Пражская ночь». 2014-й — лауреат Премии Кандинского в номинации «Проект года» за проект «Святая политика». 2018-й — лауреат Премии Андрей Белого в номинации «Проза» за произведения «Предатель ада» и «Эпоха аттракционов». Прозаические книги Пепперштейна переводились и издавались в Великобритании, Франции, Германии, Японии и Чехии.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

Individuum — независимое книжное издательство из Москвы. Наш принцип — только настоящие истории. Мы занимаемся «приключенческим» нон-фикшном и визионерскими художественными произведениями. Мы публикуем книги, написанные от первого лица компетентными людьми с интересной биографией: это может быть врач, повар, журналист, заключённый или антрополог, — главное, что их точка зрения помогает переосмыслить вещи, считающиеся незыблемыми.

Издательство Individuum. Дизайнер Василий Кондрашов, художники Павел Пепперштейн, ruDALL-E