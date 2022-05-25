Байкал без пластика: миф или реальность? Мнения экспертов

В этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек. Потоки туристов растут год от года – а вместе с ними и горы мусора, и содержание в воде опасного микропластика. Что делать? Закрыть Байкал для туристов, запретить углеводородный транспорт и увеличить штрафы? Поощрять «зеленые» инициативы и менять культуру людей? Участники созданной 18 мая Ассоциации «Байкал без пластика»: бизнесмены, ученые, общественники – обсудили актуальную проблему на круглом столе.

18 мая в Иркутске создали Ассоциацию «Байкал без пластика».

Фото: Андрей Фёдоров

«Зеленая» повестка сегодня волнует и бизнес Байкальского региона, и власть, и научное сообщество. Экологические акции, осознанный туризм и субботники на Байкале стали неотъемлемой частью деятельности многих компаний и организаций. Однако этого недостаточно. Для системной борьбы с последствиями стихийного туризма, организации раздельного сбора отходов, строительства и модернизации инфраструктуры нужна консолидация усилий, единая позиция. Теперь она будет: 18 мая в Иркутске создали Ассоциацию «Байкал без пластика». Представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений объединились и намерены действовать сообща.

В подписании меморандума приняли участие En+ Group, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Члены Ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции на Байкале, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов, развитие системы ресайклинга, а также за повышение экологической культуры среди населения и туристов.

Обсуждение актуальных вопросов «зеленой» повестки участники Ассоциации не стали откладывать в долгий ящик: сразу после подписания меморандума провели круглый стол «Байкал без пластика: вымысел или реальность»? Модератором выступила Ольга Санарова, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России. Портал SIA.RU принял участие в обсуждении и записал несколько ключевых цитат.

«Проблема микропластика – серьезная и глобальная»

Александр Шмидт, ректор Иркутского государственного университета, доктор химических наук, профессор. Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Шмидт, ректор Иркутского государственного университета, доктор химических наук, профессор:

«Пластик, безусловно, упрощает жизнь людей, делает её более удобной. Созданные химиками в ХХ веке искусственные материалы были с восторгом приняты как бизнес-сообществом, так и всеми нами. Понятно, что мы не можем одномоментно отказаться от пластика: это отбросит человечество на несколько десятилетий назад; сейчас у нас нет полноценной альтернативы, не требующей больших инвестиций.

Главная опасность пластика состоит в том, что он способен образовывать микроформы. Сегодня научное сообщество находится в самом начале дискуссии, но совершенно очевидно, что проблема негативного влияния микропластика на окружающую среду – очень серьёзная и глобальная. Поскольку созданные химиками материалы, высокомолекулярные соединения, полимеры, пластик, не имеют аналогов в природе, нет гарантий, что внешняя среда может адаптироваться к ним.

Важно уже сейчас принимать меры по снижению уровня микропластика, его улавливанию, выделению и переработке. Для этого научному сообществу, власти, бизнесу, общественности предстоит очень многое сделать. И в этом плане мы не одиноки, поскольку в этом состоянии находится весь мир».

«Проблема будет только нарастать»

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group:

«Компания En+ Group последние три года ведет научный мониторинг экосистемы озёра совместно с учеными от МГУ, Института проблем экологии и эволюции РАН, Сибирского федеральнго университета, Иркутского государственного университета и других институтов из системы РАН. Они отбирают пробы и анализируют состав воды, в том числе на наличие микропластика.

На сегодня выводы ученых неутешительны. Высокая концентрация этих веществ объясняется плачевным состоянием туристической инфраструктуры (в местах туризма банально нет септиков!) и постоянно растущим потоком отдыхающих. По разным оценкам, в этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек. Поэтому проблема не потеряет свою актуальность, будет только нарастать – исследования нужно обязательно продолжать.

В мире мы наблюдаем ограничение доступа туристов к значимым природным объектам, запрет на углеводородный транспорт. В случае с Байкалом это вполне уместная история: чтобы стихийного туризма не было, а только организованный – в тех зонах, где это допустимо. Иногда, чтобы обезопасить определенную территорию, надо принимать экстраординарные меры».

«Стихийный туризм требует особого внимания»

Артем Мищенко, учредитель ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» (справа).

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Артем Мищенко, учредитель ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»:

«Особого внимания требует так называемый стихийный туризм. Чтобы береговая линия озера оставалась чистой, следует создавать условия для людей, инфраструктуру. Если говорить про Ольхонский район и южную часть Байкала, мы максимально выносим объекты переработки от берега Байкала.

Нужно решить проблему раздельного сбора отходов. Запускать раздельный сбор до старта переработки смысла нет, поэтому сначала мы запустим заводы, потом перейдем к раздельному сбору и обеспечим, чтобы как можно больше отходов уходило на переработку. В таком случае можно создать экономику замкнутого цикла, ресайклинга, и проблема с пластиком, который образуется в твердых коммунальных отходах, уйдет».

«Мусор, сточные воды, свалки – составляющие неорганизованного туризма»

Теймур Магомедов, директор по развитию «БАЙКАЛ.ЦЕНТР».

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Теймур Магомедов, директор по развитию «БАЙКАЛ.ЦЕНТР»:

«Все проблемы экологии Байкала необходимо решать комплексно. Мусор – не единственная проблема. Сточные и подсланевые воды, содержащие нефтепродукты (более 5000 тонн каждый год сливается в озеро), несанкционированные свалки – всё это также составляющие неорганизованного туризма. В настоящий момент потоки туристов должным образом не регулируются, отсутствует полноценная инфраструктура по их обслуживанию. Это главная первопричина всех «головных болей» экосистемы Байкала.

Чтобы изменить ситуацию, «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» разработал стратегический мастер-план города Байкальска. Проект включает в себя причальные сооружения для безопасной заправки, пункты приема сточных вод кораблей, центры сбора твердых коммунальных отходов, пункты раздельного сбора бытового мусора и многое другое. При использовании современных подходов по управлению туристической логистикой эта модель позволит существенно снизить антропогенное влияние человека на экологию озера. Со временем таких точек по комплексному обслуживанию туристов на карте Байкала должно становиться больше.

Что касается запретов, то законодательство и так создает большое количество ограничений, и львиная доля зон на Байкале находится на особо охраняемых природных территориях как федерального, так и регионального значения. Оперировать только ограничениями – тупиковый путь. Одними запретами мало что можно решить. Надо создавать условия, чтобы экологические подходы были приемлемы для территории, ее жителей, туристов. Включаться в процесс воспитания, пропаганды, создавать альтернативные предложения. Запрещая что-то одно, мы должны предлагать другое: убрали пластиковые пакеты – предложили бумажные, крафтовые и т.д. Если просто сказать: «Иди, ищи авоську!», это вызовет отторжение, нежелание воспринимать проблему».

«Байкал без пластика – проект на 50 лет»

Ярослав Шиллер, исполнительный директор сети супермаркетов «Слата».

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Ярослав Шиллер, исполнительный директор сети супермаркетов «Слата»:

«“Байкал без пластика” – звучит, может, абстрактно, но задает направление деятельности, показывает цель. Да, это очень сложная задача. Изучая сложившуюся ситуацию, мы должны понимать, что эта проблема не на год, не на два, это проект на 50 лет и больше. Консолидировав наши возможности, мы сможем сделать многое для того, чтобы будущие поколения жили в безопасной и чистой среде. Все, кого объединила эта тема, знают, что нужно делать, и конкретные шаги предпринимаются уже сейчас.

В “Слате” мы проводим разные акции: собираем батарейки, пластиковые крышки, предлагаем покупателям многоразовые сумки, чтобы не использовать одноразовые пакеты. Каждый день к нам приходят 200 тысяч покупателей – мы можем работать с этой аудиторией, предлагать, подсказывать, воспитывать. Окружающий мир – это то, что нам дано, и мы должны о нём заботиться.

Я принимал участие в эко-проектах большую часть своей жизни в Центральной Европе. Когда я вижу сейчас человека, который моет машину на берегу реки или Байкала, я подхожу и объясняю, что это очень вредно для окружающей среды. В Европе штрафы за такие действия – на уровне 20-50 тысяч рублей. От воспитания – в том числе, через штрафы – мы не уйдем».

«Сначала – работа с головами, с культурой»

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Сбер занимается ESG-повесткой очень активно. Это и направление ответственного финансирования, когда в кредитование включаются «зеленые» ковенанты, и снижение собственного воздействия банка, и экологические просветительские проекты, и посадка деревьев. На системном уровне мы работаем над разными инициативами уже два-три года, хотя отказываться от бумаги, например, начали еще лет 10-15 назад. Когда-то были сберкнижки – теперь онлайн-банк, он доступен 24/7 и очень удобен.

В банке мы реализуем проект «Зеленый офис» – это комплекс мероприятий: переход на раздельный сбор мусора, применение энергосберегающих технологий, снижение объема бумаги. Когда мы внедряли раздельный сбор мусора, поставили на каждом этаже специальные ящики, но при этом изъяли все урны у сотрудников. Причем произошло это единовременно, в одну ночь. Сотрудники с утра были, конечно, очень удивлены произошедшему, но быстро перестроились. В результате мы увидели, что экономия по пластиковым пакетам составила 95%: меньше закупаем, меньше тратим.

Есть ли смысл в раздельном сборе отходов, если у нас нет правильного мусороперерабатывающего производства? Я считаю, двигаться надо по всем направлениям: сначала – работа с головами, с культурой, параллельно – сбор мусора, параллельно – переработка. Возить перерабатывать мусор в Новосибирск – это, конечно, очень далеко. Мы могли бы совместно найти инвестора, варианты финансирования строительства завода».

«Если мы не изменим ситуацию, мы потеряем бренд Байкала»

Виктор Григоров, «Гранд Байкал».

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Виктор Григоров, «Гранд Байкал»:

«В 2016 году была проведена Форсайт-сессия на Байкале, целью которой стала разработка стратегии развития Байкальского региона. Тогда мы приняли тезис: если не изменить ситуацию, которая сложилась на рынке туризма, мы потеряем бренд Байкала к 2025 году. Уже 2022-й, и мы идем к этому результату, к сожалению, достаточно быстрыми шагами.

Еще шесть лет назад мы предложили новую модель развития туризма: опираясь на мнения ученых, экологов, определить те точки Байкальской природной территории, в которых можно создать серьезные туристические центры без ущерба для природы – там, где можно использовать инфраструктуру крупных городов или сделать ее в замкнутом цикле. Приоритетный проект – Южное Байкальское кольцо: Иркутск, Байкальск, Байкальский тракт способны строить туристическую инфраструктуру.

Но надо понимать, что Байкал – это не пляжный отдых, это возможность движения по озеру, это эмоции от встречи с природой. Поэтому наша модель предусматривает проживание в туристических центрах и путешествия по всему Байкалу. Мы обозначили 18 привлекательных точек – но в них необходимо ограничить строительство туристической инфраструктуры или вообще не допустить его там.

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

На озере 4400 судов, и 85% сливают подсланиевые воды прямо в Байкал! Нужно обязательно создать сеть причальных сооружений, оборудованных современными системами бункерования судов, забора подсланиевых вод и мусора. Тогда мы получим возможность организовать путешествия, создадим новую модель пребывания туриста на Байкале, и он будет проводить здесь не 2,5-3 дня, как сейчас, а больше. Возможности, на самом деле, колоссальные. Надо действовать быстрее».

«Чтобы организовать раздельный сбор, нужна мотивация»

Вячеслав Здор, начальник подразделения природоохранной деятельности ВСЖД.

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Вячеслав Здор, начальник подразделения природоохранной деятельности ВСЖД:

«Мы занимаемся вопросом раздельного сбора отходов у себя на предприятии с 2013 года. За 2021 год мы собрали по ВСЖД более 58 тонн отходов, макулатуры и пластика. Увеличение к 2020 году составило 10%, а уже в текущем году мы увеличим объем вовлечения отходов во вторичный оборот до уровня 200 тонн. В прошлом году мы также реализовали пилотный проект по батарейкам: на трех вокзалах установили контейнеры, собрали 84 кг батареек.

Об эффективности в работе с пассажирами пока говорить рано. Для того чтобы организовать раздельный сбор, нужна мотивация. Она может быть разной: мы можем привлекать к ответственности, а можем поощрять бонусами. Нельзя просто запретить, отменить, закрыть – надо искать новые инновационные решения и предлагать их людям, чтобы мотивировать отказываться, в том числе, от использования пластика».

«Проблема не с тем, как привлечь волонтеров, а как разместить»

Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

«Порядка 400 волонтеров ежегодно посещают нашу территорию. Основные направления их работы – создание условий для организованного туризма, строительство туристской инфраструктуры, очистка береговой линии Байкала, уборка несанкционированных свалки. В прошлом году общими усилиями было вывезено 4,5 тысячи мешков мусора.

Волонтеры отзываются с охотой, едут к нам с удовольствием. Как привлечь волонтеров – такой проблемы нет. Проблема в том, чтобы обеспечить волонтеров местом проживания. Развитой инфраструктуры – в том числе, на территории нацпарка – нет. Разместить всех желающих мы не можем, мощности не позволяют.

Что касается раздельного сбора мусора, то я считаю, что привычку у людей необходимо формировать даже в условиях отсутствия перерабатывающих заводов. Как говорят психологи, мысль, высказанная вслух, висит в воздухе – постепенно человек к ней привыкает, и она становится частью его жизни».

«Люди не любят профанацию, им важно гарантировать переработку»

Ирина Лясота, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия.

Круглый стол "Байкал без пластика".

Фото: Андрей Фёдоров

Ирина Лясота, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия:

«Так приятно, что сегодня на круглом столе собралось столько людей, которые, возможно, даже не подозревают, как они поддерживают нас – Байкальский заповедник, одну из особо охраняемых природных территорий Байкала. Я смотрю на каждого, слушаю каждого и каждому могу сказать, как я благодарна!

Мы занимаемся раздельным сбором мусора 13 лет. И пусть говорят, что мусор не перерабатывается. Мы всегда находили, кому сдавать: искали, сдавали за деньги – главное, чтобы было гарантировано: пластик не выбросят на свалку. У нас принимали только пластиковые бутылки, без крышечек. И тут я приезжаю и вижу: в «Слате» акция «Мусору – крышка». Сегодня мы привезли с собой и сдали 93 литра крышек: их собрали на южном Байкале в нескольких поселениях: школьники, туристы. Мы уверены, что крышки переработают.

Людям нужно объяснять, говорить – чтобы они начали собирать мусор раздельно, чтобы верили нам. Им важно знать, что батарейки, пластик точно сдадут в переработку, не закопают, не выбросят. Очень важно это гарантировать: люди не любят профанацию».