Новости

Вебинар «Пошаговый запуск продаж на маркетплейсе» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему  «Пошаговый запуск продаж на маркетплейсе», который пройдет 26 мая 2022 года в 16:00 мск. 

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее  мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ирен Андруцкая, спикер на площадках Мой Бизнес, Сколково, Синергия, собственник сети магазинов обуви Recost be shoes и Descara, 1361 showroom. Владелец и дизайнер двух торговых марок обуви TM BeFeetgarald, Descara, автор двух книг, образовательных курсов и статей на тему предпринимательства и личного бренда.

Согласно аналитическим прогнозам, к 2025 году продажи в онлайне будут составлять 40-50% от всех мировых продаж. Поведенческая экономика в корне поменялась за последние 2 года, люди отвыкли ходить по торговым центрам, и большую часть покупок делают онлайн.  

Новые экономические реалии, временное снижение потребительской активности вынуждают продавцов и производителей осваивать новые рынки сбыта для сохранения точки безубыточности своего бизнеса. А в некоторых случаях, работу на маркетплейсах рассматривают, как экспансию на новые рынки сбыта.

За полтора часа вебинара слушатели погрузятся в тонкости работы маркетплейсов Wildberries и Ozon, получат ответы на ключевые вопросы, с которыми сталкивается каждый предприниматель, начинающий работу в этой сфере. Вебинар будет полезен как для действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует открывать собственный бизнес.

Читайте также:

АТБ пПриглашает на вебинар «От студента к мидлу в IT за полтора года: миф или реальность?»
25 мая 2022
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
24 мая 2022

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Каким должен быть бюджет для старта продаж на маркетплейса
  • Какой товар востребован на маркетплейсах
  • В каком ценовом сегменте, и какую наценку нужно устанавливать
  • Как рассчитать бюджет, ассортимент и глубину ассортиментной матрицы
  • Ключевые слова и аналитические программы
  • Секреты продвижения карточек товара в Топ.
  •   Калькулятор наценок и экономика работы
  •  Стратегия работы на маркетплейсах. Распродажа остатков или игра в долгую
  •  Какие склады стратегически важные для отгрузки и что делать, если товар резко закончился, а поставка еще в дороге.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (188)


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Мы вернулись в 2015?
Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58
50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании