Новикомбанк и ГК «Гранель» запустили совместные ипотечные программы

Новикомбанк и девелоперская компания «Гранель» начали сотрудничество в рамках ипотечных программ. Работники Ростеха и предприятий, входящих в контур управления Госкорпорации, смогут приобрести жилье в любом из столичных и подмосковных комплексов застройщика на специальных условиях.

Клиентам Новикомбанка предлагаются московские проекты MYPRIORITY Dubrovka, MYPRIORITY Basmanny и PROFIT, а также подмосковные жилые комплексы «Живописный», «Ильинойс», «Аникеевский», «Императорские Мытищи», «Пехра», «Инновация», «Бригантина» и «Новая Рига». При покупке здесь недвижимости можно воспользоваться классическими ипотечными продуктами банка или одной из программ с господдержкой.

Новикомбанк выдает кредиты в рамках программы «Семейная ипотека» по льготной ставке от 4% годовых. Предложение доступно семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Процентная ставка по программе с господдержкой «Первичный рынок» - 8,5%. Такие условия доступны заемщикам, покупающим квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья, при сумме кредита до 12 млн рублей.

По другим ипотечным программам Новикомбанка («Вторичный рынок», «Первичный рынок», «Рефинансирование ипотеки стороннего банка», «Ростех-сити») ставки составляют от 13% годовых. Максимальная сумма кредита достигает 50 млн рублей.

«Мы ожидаем, что активность на рынке новостроек в ближайшее время начнет расти. Экономика адаптируется к колебаниям внешней конъюнктуры. Серьезное влияние окажет снижение ставки по программе льготной ипотеки. И мы рады, что стратегические задачи компании решаем с нашим партнером Новикомбанком. Совместно расширяя выбор ипотечных продуктов, мы улучшаем условия приобретения недвижимости для покупателей. В планах на ближайшее время – развитие кредитных предложений», - отметил Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель».