65% жителей Иркутской области считают, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), согласны ли жители Иркутской области с утверждением, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин.

60% респондентов россиян, принявших участие в опросе, придерживаются мнения, что условия труда у мужчин и женщин должны отличаться, и у последних они должны быть облегченными. Среди иркутян согласных с таким утверждением чуть больше – 65% (40% – полностью с этим согласны, 25% – скорее согласны).

Чаще всего за облегченные условия труда для женщин выступают представители сферы транспорта и логистики (69%), топ-менеджеры и управленцы (68%), медики и HR-специалисты (по 67%).

Напротив, считают, что не должно быть никаких гендерных различий в условиях труда 15% жителей Иркутской области (в целом по стране – 24%). Чаще за равенство выступают сотрудники сферы информационных технологий (43%), маркетологи и специалисты по PR (39%) и представители из ресторанно-гостиничного направления (33%).

Напомним, что по результатам анализа откликов на вакансии, который был проведен в прошлом году, предложения с самыми высокими зарплатами, по которым работодатели из Иркутской области приглашали на собеседование женщин, обычно относились к сферам «высший менеджмент», «автомобильный бизнес», «добыча сырья». Но при этом, мужчин в тех же самых сферах чаще приглашали на вакансии с более высокой заработной платой.