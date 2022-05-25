Новый сбор с авиапассажиров могут ввести в России

Его будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране, рассказали «Известия».

Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, выяснили «Известия». Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов — произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки.

Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.