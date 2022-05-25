В ИРНИТУ открыли новую химическую лабораторию при поддержке ИНК

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете состоялось открытие лаборатории химии и технологии высокомолекулярных веществ. Оборудование приобретено на средства Иркутской нефтяной компании, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения испытаний и исследований свойств сырья (природного и попутного газа) и полимеров. Подобное лабораторное оборудование – единственное в вузе. Основная часть установок – российского производства. Обучение по ним уже проходят студенты корпоративной группы Иркутского завода полимеров. При этом программа дополнительного образования доступна не только для студентов химических специальностей. Так, после прохождения конкурсного отбора, учащиеся других направлений могут получить дополнительное образование в области химии нефти и газа, химии полимеров, и в последующем стать сотрудниками ИНК.

– Аналитические лаборатории, которые находятся в Иркутской нефтяной компании, оснащены самым современным оборудованием, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы студенты вузов проходили обучение на аналогичном оборудовании, понимали процессы, с которыми им придется столкнуться в дальнейшем на объектах компании, в том числе на Иркутском заводе полимеров, – отметила начальник центральной заводской лаборатории Иркутского завода полимеров Наталья Михайлова.

Благодаря новой лаборатории студенты смогут сократить срок адаптации на производстве и быстрее освоить необходимые для работы навыки.

– Для нашего университета это значимое событие: вуз впервые получил современную материальную базу для подготовки специалистов в области полимерной химии. Уверен, данная лаборатория будет успешно служить тем задачам, которые мы решаем по подготовке кадров совместно с ИНК, – поделился проректор ИРНИТУ по учебной работе Владимир Смирнов.

ИНК заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов. В рамках проекта студенты проходит теоретическое и практическое обучение за счет компании для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров с последующим трудоустройством. Также студенты вуза ежегодно проходят оплачиваемую стажировку на промысле.