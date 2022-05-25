Утвержден протокол общественных слушаний по проекту перестройки БрАЗа

Подписи под документом поставили представители администрации Братска, алюминиевого завода, компании «Промтехразвитие» и общественности. Напомним, слушания по проекту прошли в конце апреля, их участниками стали около 200 братчан, сообщает Братская студия телевидения.

Присутствовавшие на мероприятии горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Кроме того, внести предложения по проекту можно было в течение 10 дней после слушаний, однако этой возможностью никто не воспользовался.

Отметим, что модернизация БрАЗа началась в 2007 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Преобразования, произошедшие на братской промплощадке за эти годы, обошлись компании более, чем в 15 миллиардов рублей. Предварительная стоимость нового проекта – 130 млрд рублей.

Как будет строиться работа дальше, рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

– В чем суть перемен, которые произойдут на заводе?

– Экологическая перестройка алюминиевого производства в Братске подразумевает переход с «Содерберга» на революционную технологию предварительно обожжённого анода, что позволит существенно снизить воздействие на экологию. Выброс фтора и сернистых соединений сократится в 10 раз, бензапирена – до нуля. В новых корпусах установят электролизеры РА -550. Это собственная разработка РУСАЛа, не имеющая аналогов в мире.

Кроме того, в остальной части завода продолжится переход на более экологичную технологию «ЭкоСодерберг» и замена старых газоочистных установок на современные «сухие», которые способны улавливать 99,8% фтористого водорода и твердых фторидов. Программа «Чистый воздух» не останавливается, все наши обязательства будут выполнены.

– Что по срокам?

– До конца года проекту предстоит пройти государственные экспертизы. Строительство нового производства на БрАЗе планируется начать в 2023 году. Переключение на новые мощности будет происходить параллельно с отключением старых. Пуск первой очереди (176 электролизеров) запланирован на 2026-2027 годы. Вторая очередь – еще 176 электролизеров – будет запущена в 2029-2030 годах. Что особенно важно - усиливать объем производства мы не собираемся. Норма останется прежняя – миллион с небольших тонн в год. Кстати, эта цифра сохраняется на протяжении уже десяти лет.

– Придется ли переучиваться нынешним рабочим или их компетенций хватит для работы на новом производстве?

Сейчас на заводе трудится более четырех тысяч человек, и, конечно, многим из них предстоит обучение и переобучение. Обожженный анод – это совсем другая технология, и она требует больший объем знаний. Таким образом, перестройка завода – это стимул для развития и предприятия, и города, и самих сотрудников БрАЗа. Практика запуска новых производств в РУСАЛе уже наработана, включая эксплуатационный и ремонтный персонал. Для переподготовки действующих работников планируется организовывать стажировки на аналогичных по технологии новых заводах компании – в Тайшете и в поселке Таежный (Красноярский край).

– Предварительная стоимость проекта 130 миллиардов рублей, это огромные деньги. А что с планами социального развития города, хватит ли у компании средств и на них тоже?

С начала пандемии в развитие инфраструктуры города РУСАЛом инвестировано более 1 200 миллионов рублей. Это и строительство медицинского центра, и приобретение СИЗ для медиков, и поддержка образования и еще много чего. То есть, это за неполные два года. Хотя, и собственные расходы тогда основательно увеличились – обработка машин, дезинфекция помещений, маски, перчатки, санитайзеры. Кстати, мы продолжаем обеспечивать всех своих сотрудников медицинскими масками, на предприятии сохраняется строгий масочный режим.

Несмотря ни на что на ближайшие годы планов еще больше. Мы уже говорили о планах РУСАЛа построить в Братске для своих работников современный жилой комплекс со школой, детским садом, поликлиникой, подземным паркингом – РУСАЛ-квартал. Помимо металлургов, квартиры там смогут получить врачи и учителя, которых будут привлекать для работы в нашем городе. Строительство школы единоборств в центральной части города – все это остается в силе. Планов много, ресурсы тоже есть.

Кстати, после перерыва, вызванного пандемией, РУСАЛ возобновляет свои образовательные проекты для детей и подростков. Уже в эту субботу, 28 мая, мы ждем братских школьников на «РУСАЛ Фестиваль-наука». Он пройдет в ТКЦ «Братск-АРТ». Мероприятие очень интересное, приглашаем всех!