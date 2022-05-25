«2021-й стал годом восстановления региональной экономики» – губернатор Приангарья Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представляя отчет о деятельности регионального Правительства в 2021 году на сессии Законодательного Собрания, не только подвел определенные итоги, но и акцентировал внимание на текущей ситуации, говорят в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства региона

По словам губернатора, несмотря на коронавирус и его влияние на все сферы жизни, 2021-й стал для региональной экономики годом восстановления: статистика зафиксировала достаточно существенный рост показателей по большинству индикаторов. Так, увеличились валовой региональный продукт, сводный индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал. И сегодня, несмотря на сложившуюся макроэкономическую ситуацию, регион продолжает двигаться вперед.

– Статистика за первый квартал 2022 года показывает, что нам удается не только удерживать позиции, но и обеспечивать развитие, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Мы вышли на первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по объему работ, выполненных в строительстве, традиционно занимаем первые места по производству электроэнергии. Регион вошел в число лидеров по темпам роста индекса розничной торговли и промышленного производства.

Губернатор отметил, что для сохранения набранных темпов в новых условиях Правительство Иркутской области приняло ряд безотлагательных мер по поддержке реального сектора экономики. Важным направлением работы остается поддержка малого бизнеса.

Говоря о сегодняшнем дне, Игорь Кобзев также обратил внимание на вопросы, возникшие в результате санкционного давления. В частности, в связи с переориентацией на восточное направление проблему перевозки угля пришлось решать буквально «в ручном режиме».

– Мы нашли взаимопонимание по этой теме с федеральным Правительством, с руководством РЖД. В результате была достигнута договоренность держать ситуацию на постоянном контроле и согласовывать объемы по перевозке угля ежемесячно, чтобы не допустить простоев в работе угольных компаний. С похожей ситуацией столкнулись предприятия лесоперерабатывающей сферы и другие производители. Все эти вопросы еженедельно обсуждаются на антикризисном штабе. И, конечно, мы продолжим работу по стабилизации функционирования региональной экономики, по вопросам поддержки населения, по всем сферам и направлениям на благо Иркутской области, – заявил Игорь Кобзев и призвал депутатов активно включаться в эту работу.