Иркутская область заняла 2 место по размеру зарплат в СФО

Среди десяти регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает 2 место после Красноярского края по размеру среднемесячной заработной платы работников, по Российской Федерации – 19 место. За первые два месяца текущего года номинальная заработная плата увеличилась на 11,7% и составила 54,8 тыс. рублей, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства региона

Об этом сегодня заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступая в Законодательном Собрании Приангарья с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства региона. Он подчеркнул, что в 2021 году область также достигла неплохих показателей уровня жизни. Отмечен рост реальных располагаемых денежных доходов. По данным Минтруда РФ, номинальная заработная плата в 2021 году увеличилась на 9,1%. Результат по данному показателю превышает значение, запланированное Стратегией развития области по первому (консервативному) сценарию.

– Не могу не отметить, что при росте заработной платы мы также наблюдаем снижение безработицы. По итогам I квартала 2022 года уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда составил 5,4%, - напомню, что по итогам 2021 года он составлял 6%. Это самый низкий показатель за последние 20 лет, – сказал Игорь Кобзев.

Комментируя выступление губернатора министр труда и занятости региона Кирилл Клоков напомнил, что по итогам 2021 года снизилась численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума относительно предыдущего года на 28,8 тысяч человек. Влияние на это, в том числе оказала реализуемая в регионе программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума». Отмечено снижение уровня регистрируемой безработицы. Сейчас он составляет 1%. Этот показатель определяется как отношение числа безработных, зарегистрированных органами занятости, к численности экономически активного населения в регионе.

В отчете Игорь Кобзев акцентировал внимание, что важным направлением работы правительства области остается повышение уровня жизни населения через механизм социального контракта. В прошлом году заключено 8 177 таких контрактов, что почти в 8 раз больше, чем в 2020 году.

– Всего за три года начиная с 2019 года на реализацию этого направления было выделено почти 1,5 млрд рублей. По состоянию на 23 мая этого года уже заключено 4 250 социальных контрактов – это в несколько раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ведем работу с федеральным центром по увеличению бюджета на заключение социальных контрактов, – отметил губернатор.

Как и в предыдущие годы, так и в этом регион продолжает исполнять все социальные обязательства. В 2021 году на территории области в установленные сроки и в полном объеме предоставлялись все гарантированные меры социальной поддержки – ими воспользовались более 725 тысяч жителей, из них семьи с детьми – 221 тыс. получателей, почти 319 тысяч детей.

По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, особое внимание уделяется поддержке многодетных семей – более 16 тысяч семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением третьего или последующих детей, выплата предоставляется в размере прожиточного минимума, установленного в регионе с учетом района проживания семьи до исполнения ребенку 3 лет. В 2022 году выдано 1316 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Ежемесячную денежную выплату на ребенка с 3 до 7 лет (включительно), размер которой устанавливается в зависимости от дохода семьи от 50 до 100% регионального прожиточного минимума, получают около 70 тысяч детей.

В прошлом году единовременную выплату для подготовки к школе в размере трех тысяч рублей получили более 36 тысяч детей. В бюджете заложены средства для выплаты новых мер социальной поддержки, которые были предусмотрены федеральным Правительством и предоставляются Отделением Пенсионного Фонда РФ по Иркутской области – пособие с 11 мая уже получили более 25 тысяч детей региона.