Шелехов на «Зеленой волне»

Около 70 деревьев высадили в Шелехове в рамках экоакции РУСАЛа.

Фото: Артем Моисеев

Свой вклад в озеленение города внесли почти 100 сотрудников шелеховской промплощадки. Вместе с другими участниками акции в 3 микрорайоне, вдоль технологической дороги, они высадили саженцы сосны и вяза. Высота деревьев от 1,2 до 1,4 м. Специалисты говорят, что такая высота способствует приживаемости. В экомарафоне принял участие Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– РУСАЛ заботится об экологии. Это и постоянная модернизация газоочистных установок, внедрение новых технологий на производстве, озеленение территории. Уже в этом году начнется глобальная перестройка ИркАЗа, что также существенно снизит воздействие на окружающую среду.

Организатором экоакции «Зеленая волна» стал Центр социальных программ РУСАЛа. Теперь в 3 микрорайоне Шелехова будет образован «зеленый щит», который защитит территорию от пыли проходящих мимо грузовых автомобилей.

Мария Отченаш, руководитель программ БО Фонд «ЦСП» в г. Шелехове:

– Сегодня мы высадили деревья на очень значимой для нас территории – в 3 микрорайоне Шелехова планируется построить дома для сотрудников Компании. Высаживая деревья, мы делаем наш город зеленее и уютнее. Присоединяйтесь к акции «Зеленая волна» в следующем году!

Акция «Зеленая волна» стартовала в 2017 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. В рамках экологического марафона работники Компании вместе с неравнодушными жителями высаживают деревья, кустарники, занимаются благоустройством и преображением значимых для горожан мест.