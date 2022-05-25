Без снижения цен на недвижимость ждать оживления не стоит – эксперт

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали (исследование есть у SIA.RU) динамику спроса на элитную недвижимость в Москве. Количество запросов снижается 2 месяца подряд.

Спрос на элитную недвижимость в Москве снижается два месяца подряд. Так, в марте относительно февраля число покупательских запросов снизилось на 18,8%, а в апреле относительно марта ещё на 22,3%.

При этом в апреле 2022 года спрос на приобретение высокобюджетного жилья снизился на 46,93% относительно апреля 2021 года.

В целом за первые четыре месяца нынешнего года – с января по апрель – спрос на элитное жильё в Москве оказался на 75,06% ниже, чем в рамках аналогичного периода прошлого года.

Правительство резко увеличило размер кредита по льготной и семейной ипотеке. Для Москвы и Санкт-Петербурга он вырастет до 30 миллионов рублей. Для других регионов — до 15 миллионов. Ранее лимит для столиц и их областей составлял до 12 миллионов рублей, для всех остальных — до шести. Планируется, что программа будет действовать до конца года. По мнению генерального директора компании Skolkovo Realty Бориса Борискина, без снижения цен на жилье количество сделок не вырастет.

«На мой взгляд, пока цены на недвижимость в Москве и России в целом не снизятся на 20 процентов, сделок не будет и рынок продолжит стоять на месте. Это подтверждает пример нашего жилого проекта «Кверкус» в столице, где мы снизили стоимость квартир на 25 процентов и тут же пошли переговоры с клиентами и сделки», — сказал эксперт.