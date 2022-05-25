Задорнов выступил с аргументами против присоединения «Открытия» к ВТБ

Плюсы Минфина от присоединения банка он назвал спорными.

Сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов». Об этом говорится в письме предправления «Открытия» Михаила Задорнова в адрес министра финансов Антона Силуанова.

Текст документа есть у РБК, его содержание подтвердил источник на финансовом рынке. Представитель «Открытия» подтвердил отправку такого письма в правительство, но отказался от дальнейших комментариев.

«Мы не знакомы с этим письмом. Решение принято президентом. Идет процесс его реализации», — сообщила РБК пресс-служба ВТБ. В пресс-службе правительства переадресовали запрос в Минфин. Представитель министерства отметил, что вопрос объединения банков прорабатывается «в соответствии с указанием президента». ЦБ не ответил на запрос РБК.

В письме Задорнова приводятся как финансовые, так и юридические аргументы против сделки.

Присоединение «Открытия» к ВТБ существенно не улучшит показатели последнего и не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса, считает Задорнов.

По оценкам «Открытия», его собственный капитал не даст ощутимой прибавки к достаточности капитала объединенного банка (максимум +0,4 п.п. к нормативу Н1.0). Согласно приложению к письму с расчетами, на 1 февраля регуляторный капитал ВТБ составлял 1,7 трлн руб., а норматив достаточности собственных средств Н1.0 — 10,2% (это ниже необходимого уровня 11,5%, но для банковских групп используется норматив Н20.0, рассчитываемый по-другому. — РБК). На ту же дату эти показатели «Открытия» были на уровне 368,7 млрд руб. и 13%. Это означает, что норматив достаточности капитала объединенного банка составит всего 10,6%.



Руководство «Открытия» отмечает, что прошлый опыт ВТБ по консолидации дочернего розничного банка ВТБ24 не дал нужного эффекта. «Заявленная синергия от объединения банков в 2018–2019 годах не получила подтверждения на практике — совокупные расходы, напротив, резко выросли», — указано в письме. До перехода в «Открытие» Задорнов возглавлял ВТБ24: в конце 2017 года, после работы в банке в течение 12 лет, он досрочно ушел в отставку в связи с присоединением «дочки» к ВТБ, а в январе 2018 года возглавил «Открытие».

Есть юридические риски интеграции с ВТБ.

Госбанк был акционером «Открытия» с долей 7% до его санации, а законодательство о банкротстве «содержит прямой запрет собственникам более 1% акций санируемых банков участвовать в их последующем приобретении», говорится в письме. Обход нормы из закона о банкротстве путем принятия каких-то изменений в законодательство, по мнению «Открытия», создает негативный прецедент и «дает сигнал рынку — экс-собственник приобретает актив, санированный за счет бюджетных средств», указывает Задорнов.



Кроме того, в «Открытии» считают, что у ВТБ «не будет мотивации к завершению судебных дел» против бывших собственников «Открытия» — Бинбанка и «Росгосстраха». После санации ЦБ как новый владелец актива пытается через суд взыскать выведенные из банка средства. Аналогичные процессы ведет банк непрофильных активов «Траст», которому были переданы проблемные активы с баланса санированных частных банков.

ЦБ как акционер понесет потенциальные убытки при передаче актива в ВТБ.

Руководство банка ссылается на расчеты независимого оценщика, сделанные в конце 2021 года, согласно которым капитал «Открытия» составлял 487 млрд руб. С тех пор рыночные условия изменились и рыночные мультипликаторы крупнейших банков скорректировались, поэтому реализация акций «Открытия» по цене, определенной оценщиком, «приведет к формированию убытка на балансе Банка России и невозможности возврата средств в бюджет Российской Федерации в краткосрочной перспективе», констатирует автор письма. Расходы ЦБ на санацию «Открытия» и Бинбанка оценивались более чем в 2 трлн руб.

Консолидация двух крупных банков «не решает задачу повышения капитальной устойчивости банковского сектора».

В письме говорится, что оценить объем возможной докапитализации, которая может потребоваться банкам на фоне кризиса и санкций, пока затруднительно — например, нет понимания, какие потери игроки зафиксируют от списания активов за рубежом. ЦБ ранее оценивал объем потенциальной докапитализации в 2,5–3 трлн руб., указывает Задорнов. Замминистра финансов Алексей Моисеев 18 мая сказал журналистам, что рассчитать расходы на поддержку банков можно будет не ранее четвертого квартала. Сделка, по его словам, будет закрыта уже в этом году.

Как отмечается в письме, при принятии решений о докапитализации отдельного банка необходимо представлять «целевую картину рынка» на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а сейчас возможен вариант расширения санкций против банков.