26 мая Банк России проведет совещание об уровне ключевой ставки

Решение опубликуют в 10:30 по мск.

«26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении — 10:30 по московскому времени», — говорится в Телеграм-канале банка.

Напомним, что в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20% из-за санкций против России, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Уже к концу апреля ключевую ставку снизили до 14% годовых. Регулятор также сообщал, что существуют перспективы дальнейшего снижения ставки.