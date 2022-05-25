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Апрельский приток вкладов компенсировал отток в феврале - марте – ЦБ

Приток рублевых вкладов населения (+1,3 трлн руб.) практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале – марте, при этом отток валютных депозитов прекратился, а  размещения госсредств позволили снизить объем заимствований от Банка России до докризисного уровня, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

В то же время существенно сократились выдачи ипотеки, продолжает снижаться портфель потребительских кредитов, а динамика корпоративного портфеля была околонулевой. Кредитование

В апреле корпоративный портфель практически не изменился (-15 млрд руб., или -0,03%) после небольшого снижения в марте (-0,3%) и пикового роста в феврале (+1,3 трлн руб., или 2,4%). Банки осторожно подходят к  выбору заемщиков с  учетом высоких ставок и экономической неопределенности. В дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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