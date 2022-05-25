Выдачи сократились как по «льготной», так и по «семейной» ипотеке

Процент по «семейной» не менялся даже при беспрецедентном росте ключевой ставки.

«Примечательно, что выдачи [в феврале-апреле 2022 года - прим. ред.] сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка по которой остается комфортной – 6%, в том числе из-за снижения выдач до докризисного уровня после ажиотажного спроса в марте», говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

С 30 апреля ставка по «льготной» программе была снижена до 9%, а максимальный размер кредита увеличен, что несколько повысит спрос на нее.