Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счёта»

С 25 мая клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счёт», получат надбавку к базовой ставке в 2 процентных пункта. Если прежде, начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счёта», то в течение трёх месяцев после его открытия они будут получать повышенную ставку 11% годовых, рассказали SIA.RU в банке.

Чтобы получать высокую ставку, необходимо хранить на «Накопительном счёте» от 3000 рублей до 1 миллиона рублей. Если минимальный остаток на счёте ниже 3000 или больше 1 миллиона рублей, ставка составит 0,01%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт "Накопительный счёт". Это своего рода "гибрид" вклада и счёта: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нём — счёт. Деньги на такой счёт можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии "Накопительного счёта", появилась возможность получать по нему повышенную ставку — 11% годовых. Для этого достаточно открыть счёт в мобильном приложении СберБанк Онлайн или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей».

«Накопительный счёт» — это сберегательный продукт, сочетающий в себе достоинства банковского вклада и счёта. Он позволяет получать хороший доход, однако, в отличие от обычных вкладов, не содержит никаких ограничений на пополнение и снятие средств (на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей) и является бессрочным.

Подробнее о продукте «Накопительный счёт» — на сайте Сбербанка.