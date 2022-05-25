О стратегии адаптации бизнеса в новых условиях рассказал Сбер предпринимателям байкальского региона

Более 700 клиентов малого, среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока, Прибайкалья и Забайкалья приняли участие в онлайн-встрече с главным аналитиком Сбера Михаилом Матовниковым, рассказали SIA.RU в компании.

Последние месяцы стали поворотными для российского предпринимательства — сменились макроэкономическая конъюнктура и условия ведения бизнеса. Всем участникам рынка необходимо оперативно адаптироваться под новые условия и обстоятельства. Михаил Матовников, обладая уникальной экспертизой, поделился с клиентами своим видением развития событий и экономическими прогнозами, рассказал о трендах в экономике, новых точках роста для бизнеса, ответил на многочисленные вопросы участников.

Михаил Матовников, старший управляющий - директор Центра финансовой аналитики Сбербанка:

«Умение правильно анализировать ситуацию часто дает бизнесу те самые точки роста, которые затем перерастают в лидерство во всей отрасли или в своем локальном сегменте. Задача банков сегодня состоит в обеспечении финансовых составляющих — проведения расчетов, кредитной поддержки и оказания помощи в поиске логистических цепочек для бизнеса. Мы продолжаем анализировать мировые и региональные рынки и готовы оперативно делиться информацией с нашими клиентами, потому что только совместными усилиями возможно выстроить новую, более развитую и сбалансированную экономику».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сегодня региональный бизнес оказывается в ситуации, когда сложно предсказать будущее, вызовы касаются и цепочек поставок, и партнёрских контрактов, и сырья. С другой стороны – конкурентный рынок в значительной степени меняется, открывая возможности для роста и развития импортозамещения. Одна из важных задач Сбера - обеспечить клиентов информацией, которая поможет быстро соориентироваться и воспользоваться открывающимися возможностями».