Новости

Рубль не выдержал: доллар и евро резко выросли

Читайте также:

Ключевую ставку снизят с 14% до 10% – прогноз Альфа-Банка
25 мая 2022
США не будет продлевать лицензию России на оплату госдолга
25 мая 2022

На открытии в среду рубль резко укрепился, вновь переписав многолетние вершины. Доллар установил четырехлетний максимум на отметке 55,8 руб., евро впервые с мая 2015 г. приближался к 57 руб. Однако затем произошел разворот и валюты резко выросли – доллар в моменте превышал 60 руб., евро — 62.

– Каких-либо четких драйверов, способных вызвать столь резкое ослабление рубля, не наблюдается, – считают эксперты БКС. – Вероятно, сработал эффект пружины, когда такой мощный и продолжительный тренд прерывается резкой коррекцией даже без особых причин, необходим лишь импульс, который бы снял сильную перепроданность инвалют.

По мнению аналитиков БКС, скорее всего, этому способствовала череда смягчения валютного контроля со стороны Банка России и властей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (465)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании