Рубль не выдержал: доллар и евро резко выросли

На открытии в среду рубль резко укрепился, вновь переписав многолетние вершины. Доллар установил четырехлетний максимум на отметке 55,8 руб., евро впервые с мая 2015 г. приближался к 57 руб. Однако затем произошел разворот и валюты резко выросли – доллар в моменте превышал 60 руб., евро — 62.

– Каких-либо четких драйверов, способных вызвать столь резкое ослабление рубля, не наблюдается, – считают эксперты БКС. – Вероятно, сработал эффект пружины, когда такой мощный и продолжительный тренд прерывается резкой коррекцией даже без особых причин, необходим лишь импульс, который бы снял сильную перепроданность инвалют.

По мнению аналитиков БКС, скорее всего, этому способствовала череда смягчения валютного контроля со стороны Банка России и властей.