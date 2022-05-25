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Верхний возрастной предел для службы по контракту отменили в России

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Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому отменен верхний возрастной предел для прохождения военной службы по контракту, сообщается в Telegram-канале думы.

«Новый закон будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, – медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др. – на военную службу по контракту», – говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.

Напомним, раньше первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключить граждане РФ в возрасте до 40 лет, а иностранцы – до 30 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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