Праздник чтения «День Ч» пройдет с 1 по 5 июня в Иркутске при поддержке ИНК

Летний праздник для детей и взрослых «День Ч» состоится в Иркутске с 1 по 5 июня. С 2018 года генеральным спонсором выступает Иркутская нефтяная компания.

В программе – встречи с экспертами детского чтения, писателями и издателями из Москвы и Санкт-Петербурга, профессиональные семинары для библиотекарей и педагогов, открытие выставки книжной иллюстрации «МОРС», семейный праздник в ТВЦ «Галерея Revолюция», а также бук-маркет. Также 1 июня одновременно в 22 регионах на 40 площадках состоится акция «Час Чтения».

«День Ч» пройдет при поддержке администрации Иркутска, вход на все мероприятия бесплатный. Программа и ссылки на регистрацию опубликованы на официальном сайте праздника чтения.

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится с 2018 года при генеральной поддержке Иркутской нефтяной компании. Формат мероприятия предполагает знакомство с книгами для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в Сочи.