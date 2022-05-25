Названо имя нового главы МЧС России

Президент России Владимир Путин назвал имя нового главы МЧС России – им стал бывший заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии страны Александр Куренков.

«Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям Александра Вячеславовича Куренкова. Он начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время работал в федеральной службе охраны. Последнее место работы – заместитель директора федеральной службы войск национальной гвардии. Теперь он поднимется еще на одну ступеньку в своей профессиональной карьере», – рассказал Путин 25 мая.

Глава государства отметил, что Куренков «знает то дело, за которое берется», и выразил уверенность в том, что под руководством нового начальника министерство будет развиваться.

Напомним, прежде пост главы ведомства занимал Евгений Зиничев – он погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.