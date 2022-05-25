Пенсия, прожиточный минимум и МРОТ в России вырастут с 1 июня на 10%

Глава России Владимир Путин на заседании Президиума Государственного Совета 25 мая заявил, что на 10% с 1 июня в России вырастет размер пенсий, которые выплачиваются неработающим пенсионерам.

«Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом законодательства», – сказал он.

Глава государства напомнил, что с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Путин также сообщил о повышении прожиточного минимума с 1 июня на 10%. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. МРОТ увеличится до 15 279 рублей в месяц, также на 10%.