Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для предпринимателей со всей России

Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для подключения предпринимателям со всей России. Это решение было запущено в начале года и предназначено для предпринимателей, которые занимаются грузоперевозками, рассказали SIA.RU в компании.

СберБизнес.Транспорт подключается в интернет-банке СберБизнес и позволяет работать с грузоперевозками в формате одного окна. Из адаптированной под отрасль версии СберБизнеса предприниматели могут управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики. Грузоперевозчики могут назначать водителей в рейсы, проверять благонадёжность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Их сотрудникам доступно мобильное приложение для водителей, в котором можно просматривать назначенные заказы, брать в работу и завершать их, быстро связываться с контактами на точках погрузки и выгрузки.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Решение СберБизнес.Транспорт представляет собой быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных. Мгновенный доступ к ключевым показателям, управление процессами, умные виджеты, разработанные с учётом специфики отрасли, и облегчённый эргономичный интерфейс помогают снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия. Решением для грузоперевозчиков уже пользуется более трёх тысяч компаний. СберБизнес.Транспорт можно назвать самым быстро растущим из отраслевых решений Сбера с точки зрения прироста пользовательской аудитории: ежедневно его подключает в среднем 80–100 клиентов».

Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт доступно для подключения всей аудитории интернет-банкинга СберБизнес, которая насчитывает 2,6 млн клиентов.

Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: СберБизнес.Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Оптовая торговля.