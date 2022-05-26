Россия становится ближе к феномену гонконгского «локализма»

«Мы в нашей стране за 30 лет своего последнего исторического марафона сейчас ближе к феномену «локализма», как Гонконг, только с точки зрения товарно-сырьевого рынка и места на общей геополитической карте мира», — рассказал агентству «Прайм» старший аналитик «Русс-Инвест» Роман Блинов. Этим страна похожа на Гонконг.

По его мнению, сторонники пути «локализма» ставят на первое место местное население, его идентичность, историю, региональное правительство. Зачастую термин противопоставляется таким понятиям, как «глобализация», «централизованное правительство» и «унитарное государство».

Термин — «локализм» — превратился в заметную политическую доктрину в последние 20 лет. Это связано с переходом важных социальных и экономических институтов с местного уровня на региональный и глобальный, поставив тем самым вопрос о балансе сил и разделении обязанностей между центральным и местным правительствами, на примере Гонконга.