Новости

Страховая отрасль ставит под угрозу экспорт нефти из России

До сегодняшнего дня Россия не слишком ощущала влияние санкций на свою торговлю углеводородами, однако страховая отрасль ставит под угрозу все эти усилия, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он напомнил, что Евросоюз в проекте нового пакета санкций предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

Читайте также:

США не будет продлевать лицензию России на оплату госдолга
25 мая 2022
Сбережения сокращаются из-за валютной переоценки
25 мая 2022

Данный запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи, или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортированных из нее.

В Евросоюзе хотят, чтобы эта часть нового, шестого пакета санкций вступила в силу уже в начале июня, отмечает Потавин. Получается, что кроме возможного эмбарго российской нефти санкции коснутся услуг страхования.

Аналитик подчеркнул, что 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs), которая зарегистрирована в Лондоне и обязана соблюдать европейское законодательство. По мнению Потавина, страхование может реально подорвать усилия Москвы по сохранению своих морских перевозок нефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (237)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании