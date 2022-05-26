Страховая отрасль ставит под угрозу экспорт нефти из России

До сегодняшнего дня Россия не слишком ощущала влияние санкций на свою торговлю углеводородами, однако страховая отрасль ставит под угрозу все эти усилия, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он напомнил, что Евросоюз в проекте нового пакета санкций предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

Данный запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи, или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортированных из нее.

В Евросоюзе хотят, чтобы эта часть нового, шестого пакета санкций вступила в силу уже в начале июня, отмечает Потавин. Получается, что кроме возможного эмбарго российской нефти санкции коснутся услуг страхования.

Аналитик подчеркнул, что 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs), которая зарегистрирована в Лондоне и обязана соблюдать европейское законодательство. По мнению Потавина, страхование может реально подорвать усилия Москвы по сохранению своих морских перевозок нефти.