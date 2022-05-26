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АТБ принял участие в VI Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

22 мая в 85 регионах России прошел VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в котором пробежало более 300 сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка.

Территория участия АТБ раскинулась от Петропавловска-Камчатского до Москвы. В каждом городе команды бежали выбранную дистанцию: 1, 5 и 10 километров.

Сотрудники банка отметили высокий уровень проведения полумарафона, а также поблагодарили организаторов за прекрасную возможность быть в этот день с единомышленниками по всей стране.

Кстати, 22 мая сотрудники АТБ радовались не только спортивным достижениям, но и успели внести свой вклад в благоустройство города. Так, в Благовещенске сразу после полумарафона на аллее, расположенной вдоль набережной, специалисты банка высадили 30 рябин.

Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка уверены, что для них «ЗаБег.РФ» станет доброй ежегодной традицией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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