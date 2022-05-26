Проголосуй за Лицей № 2. Он может получить «Общественное признание»

Так называется номинация, в которой учебное заведение представлено на Всероссийской олимпиаде «13-й элемент. Alхимия будущего», сообщает «Братская студия телевидения».

Проводит её компания РУСАЛ. В списке партнеров проекта – 10 школ, чьи ученики ежегодно участвуют в интеллектуальном состязании. Среди них и ребята из второго лицея. В 2021 году олимпиада объединила более 100 человек, 11 заняли призовые места на заключительном этапе. В текущем году в списке лидеров – 14 братских лицеистов. Для них важно стать лучшими, ведь победа даст до 7 дополнительных баллов при поступлении в вузы, которые также являются партнерами образовательного проекта РУСАЛа. Но это не единственный плюс участия в олимпиаде «13-й элемент. Alхимия будущего».

«Еще одна образовательная инициатива, связанная с олимпиадой "13-й элемент. Alхимия будущего", – это РУСАЛ-классы, в которых наши лицеисты также активно участвуют. Это курсы по подготовке к государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х и 11-х классов. Прошедшие эти курсы автоматически становятся финалистами олимпиады», – говорит Юлия Ткачева, заместитель директора Лицея № 2.

Помочь юным братчанам победить может каждый пользователь социальной сети «ВКонтакте». Нужно проголосовать за Лицей № 2 в официальной группе олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего». Сделать это необходимо до 31 мая включительно.