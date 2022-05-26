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Россельхозбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой по ставке от 0,1%

Россельхозбанк снизил процентные ставки на ипотечные кредиты с господдержкой. В рамках проводимой акции «Выбери свою ставку» возможно оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 8,2%. По совместным программам с застройщиками – по ставке от 0,1%.

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По ипотечным кредитам с господдержкой можно оформить кредит до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионов до 6 млн рублей, от аккредитованных банком федеральных и региональных застройщиков, среди которых: ГК А101, ГК ПИК, ГК Самолёт, ГК ЛСР, ГК Столица Нижний, ГК Эталон, ГК Арсенал, ГК Зелёный сад, ГК Югстройинвест, ГК Архстройинвестиции, ДК Древо, ГК Dars Development, ООО СЗ «Железно», ГК «UDS», ГК Сувар холдинг и многие другие.

«Мы рады, что условия стол популярного продукта стали ещё доступнее для наших клиентов. Это существенное снижение финансовой нагрузки и дополнительный шаг к улучшению жилищных условий. Со своей стороны для поддержки наших заёмщиков мы проводим акцию, которая позволит россиянам снизить ставку», – сообщил заместитель директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Акция действует до 30 декабря 2022 года включительно.

За время действия ипотеки с господдержкой Россельхозбанк выдал более 54 млрд рублей примерно 14 000 заёмщикам.

Помимо ипотеки с господдержкой Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты и по другим льготным жилищным программам: сельской ипотеке, детской ипотеке, дальневосточной ипотеке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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