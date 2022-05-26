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ЕС заморозил активы Банка России на сумму около 23 млрд евро – «Рейтер»

Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные зарубежного издания «Рейтер».

В ряде стран по санкционной политике также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

По словам Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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