Часть ускоряющих загрузку контента серверов отключит в России Google

На сетях крупнейших операторов это оборудование продолжает работать, сообщает РБК.

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»). Последний получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company (копия документа есть у РБК), в котором говорилось, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Представитель «Радиосвязи» подтвердил РБК, что эти серверы были отключены еще 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. Ему не известны причины отключения, но он предположил, что, возможно, американская компания посчитала этого оператора слишком маленьким — через установленный у него сервер Google Global Cache проходил относительно небольшой объем трафика.