Покупательская активность россиян в интернете снижается

Исследовательский холдинг Ромир публикует E-comm индекс, отражающий динамику покупательской активности россиян в интернете.

Индекс покупательской активности в онлайне в апреле составил 112%, что на 10,4% (13 п.п.) меньше, чем в марте. В годовой динамике активность покупателей в интернете снизилась на 6,6% (8 п.п.).

Динамика активности покупателей в интернете в крупных городах повторяет тренд среди пользователей по России в целом. В апреле разница индексов составляет 2 п.п. – 106% в крупных городах и 104% в городах с населением 10 тыс. и более.

Что касается доли трат в интернет-магазинах, в апреле она снизилась до 5,6%.

«В феврале-марте мы видели всплеск покупательской активности, россияне запасались товарами длительного пользования. Среди прочих каналов продаж активность повысилась и в онлайне. К апрелю ситуация несколько стабилизируется. Мы это видим не только по интернет-магазинам, но и по покупательской активности в целом», – отметила старший директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.