Шестерых сотрудников УФССП по Иркутской области обвиняют в хищении 1,1 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, они действовали три года.

По версии прокуратуры, в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 годов два заместителя руководителя управления и 4 начальника отделов, используя свое служебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии подчиненным сотрудникам.

После чего осуществляли сбор денежных средств с подчиненных и тратили на цели, не связанные с деятельностью организации. Всего ими было похищено более 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.