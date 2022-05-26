День города в Иркутске отметят 4 июня

В этом году после двухлетнего перерыва все мероприятия проведут в очном формате, рассказали в мэрии.

Праздничная программа «Иркутск – город на Ангаре» начнется в 10:00 у памятника Александру III. Площадку откроет большая общегородская зарядка от фитнес-центров Иркутска, которая будет проходить с 10:00 до 12:00. С 12:00 до 14:00 состоится гала-концерт «Танцующий город» в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель».

После с 14:00 до 16:00 на сцене выступят творческие коллективы города.

В 16:00 откроется Летний джазовый сезон и международный фестиваль «Джаз на Байкале». С 17:00 до 19:00 пройдет традиционный вокальный конкурс «Голос моего города», организованный радио МСМ. Завершится праздник у памятника Александру III концертом иркутской музыкальной группы «Pina Colada».

На острове Конный с 13:00 до 18:00 для юных иркутян планируется концертная программа «Сказки Ангары». Для детей проведут акцию в формате открытого микрофона, интерактивные игры, будут работать аниматоры и детская дискотека.

В рамках празднования 361-летия Иркутска на острове Юность запланированы спортивные мероприятия: соревнования по паркуру, мастер-классы по капоэйра и стойке на руках, прыжки на батуте, интерактив с устройством виртуальной реальности и уроки игры на барабанах для всех желающих.

На улице Урицкого с 11:00 до 19:00 иркутяне смогут посетить фестиваль моды, дизайна и образования в сфере одежды.

Главная сцена празднования Дня города будет установлена на площади графа Сперанского. С 19:00 до 22:30 городские творческие коллективы порадуют иркутян большим концертом «С днем рождения, Иркутск!». День города завершится в 22:30 праздничным фейерверком с музыкальным сопровождением на Нижней Набережной.

Для удобства иркутян и гостей города работа общественного транспорта продлена до 24:00. С 17:00 будет закрыто движение на улице Сухэ-Батора, Сурикова, а также вокруг сквера им. Кирова.

Праздничные мероприятия ко Дню города запланированы во всех округах Иркутска.