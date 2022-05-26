На предприятиях Иркутской электросетевой компании усилена работа по обеспечению пожарной безопасности энергетических объектов

В зоне ответственности Иркутской электросетевой компании (входит в En+ Group) более 41 тыс. км. воздушных и кабельных линий электропередачи, а также свыше 11 тыс. электроподстанций мощностью свыше 30 000 мегавольт-ампер, рассказали SIA.RU в компании.

Ежегодно во всех филиалах ИЭСК к пожароопасному сезону проводятся соответствующие мероприятия согласно нормам законодательства, как и в других энергетических компаниях. Организован мониторинг обстановки с природными пожарами и взаимодействие с отделами Агентства лесного хозяйства региона, налажена работа ГУ МЧС по Иркутской области и Противопожарной службой. Подготовлен резерв материалов, оборудования, техники и транспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений оборудования, аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

«Наша компания предпринимает все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение пожаров на территории энергообъектов и в зоне нашей ответственности. Проводятся дополнительные проверки оборудования, инструктажи персонала, оперативные восстановительные мероприятия. Наибольшую угрозу во время пожароопасного сезона представляет человеческий фактор. Мы призываем всех жителей Иркутской области воздержаться от сжигания мусора, поджога травы и других действий, которые могут привести к возгоранию. Если вы стали свидетелем начинающегося пожара – незамедлительно обращайтесь в экстренные службы. Также, если на ваших глазах пожар угрожает объектам электросетей, об этом следует сообщить нам для их экстренного отключения».

Сейчас в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Недавний лесной пожар в Тайшетском районе нанес электросетевому комплексу компании ущерб в 1,3 млн. рублей. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили 11 опор и частично заменили провод. К аварийно-восстановительным работам привлекли дополнительные силы, всего задействовано 16 человек и 5 единиц спецтехники. Компания работает в тесном контакте с МЧС, отключая электроэнергию в местах пожаров в экстренном порядке, а также при сильном ветре во избежание возгораний. Соответственно возникают временные перерывы в энергоснабжении, направленные на профилактику распространения пожаров в высокий сезон. В целом в компании работа автоматики проверяется на регулярной основе, но с особым вниманием перед пожароопасными периодами. Кроме того, ЛЭП при строительстве превентивно устанавливаются на предварительно очищенной и минерализированной почве: если пожар доходит до ЛЭП, он упирается в минерализованную полосу и останавливается.