Резкое подорожание соли зафиксировал Росстат

В Минпромторге рост связывают с ажиотажным спросом в начале весны, но после закупки впрок продажи вышли на обычный уровень, сообщает РБК.

В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал год к году еще более сильно — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

В феврале этого года средняя цена в рознице равнялась лишь 14,9 руб. Цены на соль этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции: в марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса 16 лет назад. В начале 2006 года, как сообщал тогда «Коммерсантъ», цены на соль в ряде регионов выросли с 5–6 до 50 руб. за 1 кг на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ (на долю украинской соли в то время приходилось 40% российского рынка).

По данным Росстата, в феврале 2006 года соль подорожала по сравнению с предыдущим месяцем в среднем сразу на 58% — с 5,1 до 8,8 руб. за 1 кг. Месячные запасы соли в некоторых регионах скупили за несколько дней, торговые сети вводили ограничения на продажу в одни руки. ФАС провела проверку производителей и розницы, но не нашла среди них виноватых и пришла к выводу, что причиной «соляного кризиса» стали потребители, ажиотажно скупавшие соль на фоне недостоверной информации о ее нехватке.