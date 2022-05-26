Банк России снизил ключевую ставку до 11%

Банк России на внеочередном заседании 26 мая резко снизил ключевую ставку – сразу на 300 б.п., до 11% годовых. Большинство экспертов ожидали снижения до 11–12%.

– Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России. Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, – говорится в сообщении регулятора.

При этом внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность.

Учитывая, что риски для финансовой стабильности несколько снизились, это позволило ЦБ смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.