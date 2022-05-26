Средний размер лимитов по кредитным картам немного увеличился, и составил 69,8 тыс. рублей в апреле

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в апреле 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 69,8 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9% (в марте 2022 года – 64,1 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам снизился на 3,2% (в апреле 2021 года – 72,1 тыс. руб.).

В апреле 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (103,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (84,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (84,0 тыс. руб.), Московской области (83,6 тыс. руб.), а также в Приморском крае (76,8 тыс. руб.).

Рост среднего размера лимита по кредитным картам в апреле 2022 года был отмечен в большинстве российских регионов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель вырос в Хабаровском крае (+15,7%), Московской (+14,2%) и Саратовской (+13,7%) областях, а также в Алтайском крае (+12,1%) и Воронежской области (+11,0%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по картам за месяц увеличился на 9,9% и 8,6% соответственно.

«По сравнению с мартом в апреле был отмечен некоторый рост выдачи новых кредитных карт и их средних лимитов, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, в сегменте кредитных карт ситуация значительно лучше, чем в другом виде необеспеченного кредитования – потребительских кредитах, в котором выдача и средний чек в марте-апреле, напротив, существенно сократились. Такая динамика основных показателей по кредитным картам во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. Кроме того, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен и для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Помимо прочего, здесь действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».