Ключевая ставка снижена до 11%. Что дальше?

Ключевая ставка снижена с 14% до 11% на внеочередном заседании ЦБ. Это означает, что ставки по депозитам и кредитам изменятся в ближайшее время.

Эксперты рекомендуют вкладчикам поторопиться.

– Вклады выгоднее открывать прямо сейчас, чтобы зафиксировать высокую доходность. А вот кредиты, напротив, не стоит торопиться оформлятьь. Обычно ставки по кредитам банки снижают чуть позже, чем ставки по депозитам.



По мнению аналитиков, на ближайшем заседании 10 июня Совет директоров Банка России продолжит снижение ставки.