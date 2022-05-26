Новости

Ключевая ставка снижена до 11%. Что дальше?

Ключевая ставка снижена с 14% до 11% на внеочередном заседании ЦБ. Это означает, что ставки по депозитам и кредитам изменятся в ближайшее время.

Эксперты рекомендуют вкладчикам поторопиться.

– Вклады выгоднее открывать прямо сейчас, чтобы зафиксировать высокую доходность. А вот  кредиты, напротив, не стоит торопиться оформлятьь. Обычно ставки по кредитам банки снижают чуть позже, чем ставки по депозитам.

По мнению аналитиков, на ближайшем заседании 10 июня Совет директоров Банка России продолжит снижение ставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании