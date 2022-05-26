Масочный режим отменяют в Санкт‑Петербурге с 27 мая

Иные ограничения продлеваются по 1 июля, сообщили в мэрии.

На основании предписания главного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Губернатором Санкт‑Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается.

С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест.